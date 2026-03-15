ساعتين ago
نتنياهو يرد على شائعة وفاته : ما زلت حيًا

وطنا اليوم:رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بشريط فيديو على شائعات إيرانية عن مقتله.
ونشر نتنياهو على حساباته في منصات التواصل شريط فيديو لنفسه في مقهى يحتسي القهوة.
وردًا على سؤال أحد مساعديه: «ماذا تقول عن شائعات موتك؟»، قال: «أنا أموت (أتوق) على فنجان فهوة وأموت على شعبي. كيف حالهم؟ انهم رائعون».
كما رد نتنياهو على الشائعات الإيرانية بأن لديه 6 أصابع، قائلا: «هل تريدون عدّ أصابعي؟» وأظهر أصابع كلتا يديه وهي عادية.
وكانت جهات إيرانية روجت خلال اليومين الماضيين بأن نتنياهو قتل في هجوم صاروخي إيراني.
ومنذ بدء الحرب في نهاية فبراير/شباط الماضي نشرت جهات إيرانية على شبكات التواصل شائعات عديدة عن مقتل نتنياهو.
ويحرص نتنياهو على الظهور في فعاليات شبه يومية منذ بداية الحرب


