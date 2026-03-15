كلية العلوم الإدارية بجامعة البترا تنال أعلى تصنيفات هيئة الاعتماد الدولية “آسيك”

3 ساعات ago
وطنا اليوم:حققت كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة البترا تصنيف «المؤسسة الرائدة (Premier Institution)، وهو أعلى تصنيف تمنحه هيئة الاعتماد الدولية للمدارس والكليات والجامعات آسيك (ASIC).
وأوصت لجنة الاعتماد بمنح الكلية إعادة اعتماد لمدة أربع سنوات، بعد حصولها على تقدير “ممتاز” في سبعة مجالات تشغيلية رئيسة. وشمل التقييم معايير الحوكمة والإدارة، وتطوير الموارد البشرية، وضمان الجودة، والخدمات الطلابية، والامتثال للأنظمة والتعليمات.
ويمنح هذا الاعتماد الدولي الجامعة اعترافًا عالميًا بجودة برامجها الأكاديمية، ويسهم في تعزيز الشراكات الأكاديمية العابرة للحدود. كما يتيح للطلبة الحصول على تعليم يتوافق مع المعايير البريطانية والعالمية، مما يعزز تنافسية الخريجين في سوق العمل الدولي ويسهّل اعتراف الجهات الخارجية بشهاداتهم.
ويُذكر أن هيئة “آسيك”، ومقرها المملكة المتحدة، تُعد جهة اعتماد دولية مستقلة تعمل على تقييم المؤسسات التعليمية لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والأخلاقيات المهنية، وتطوير بيئة التعلم.


24 ساعة
16:30

فتح وتسوية شوارع في منطقة العامرية

16:17

الملك يتلقى 47 اتصالا هاتفيا من زعماء ورؤساء دول منذ التصعيد بالشرق الأوسط

16:10

وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان

15:44

د. محمد عبدالله القواسمة – بعيدًا عن الضوضاء… (قصة قصيرة)

15:43

الحرب ليست حربنا و الاطراف لا تعنينا و مصلحة الاردن فوق كل اعتبار

15:27

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً

15:23

شظية من صاروخ إيراني تُصيب مبنى سكنياً للقنصل الأميركي في إسرائيل

15:15

مصدر حكومي: صرف رواتب القطاع العام قبل عيد الفطر

15:10

لتعزيز تجربة زبائنها عبر أحدث التقنيات .. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد

15:08

Driving Economic Impact Across Jordan Launch of Programme to Expand Private Sector Access for Entrepreneurs

15:05

محافظة والحاج توفيق يبحثان إطلاق برنامج المنح الإيطالية لتدريب الشباب الأردني

14:43

العيسوي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرتيمة

وفيات
وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريانوفيات الأحد 15 – 3 – 2026وفيات الجمعة 13-3-2026وفيات الخميس 12-3-2026وفيات الاربعاء 11-3-2026