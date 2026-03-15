كلية العلوم الإدارية بجامعة البترا تنال أعلى تصنيفات هيئة الاعتماد الدولية “آسيك”

وطنا اليوم:حققت كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة البترا تصنيف «المؤسسة الرائدة (Premier Institution)، وهو أعلى تصنيف تمنحه هيئة الاعتماد الدولية للمدارس والكليات والجامعات آسيك (ASIC).

وأوصت لجنة الاعتماد بمنح الكلية إعادة اعتماد لمدة أربع سنوات، بعد حصولها على تقدير “ممتاز” في سبعة مجالات تشغيلية رئيسة. وشمل التقييم معايير الحوكمة والإدارة، وتطوير الموارد البشرية، وضمان الجودة، والخدمات الطلابية، والامتثال للأنظمة والتعليمات.

ويمنح هذا الاعتماد الدولي الجامعة اعترافًا عالميًا بجودة برامجها الأكاديمية، ويسهم في تعزيز الشراكات الأكاديمية العابرة للحدود. كما يتيح للطلبة الحصول على تعليم يتوافق مع المعايير البريطانية والعالمية، مما يعزز تنافسية الخريجين في سوق العمل الدولي ويسهّل اعتراف الجهات الخارجية بشهاداتهم.

ويُذكر أن هيئة “آسيك”، ومقرها المملكة المتحدة، تُعد جهة اعتماد دولية مستقلة تعمل على تقييم المؤسسات التعليمية لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والأخلاقيات المهنية، وتطوير بيئة التعلم.