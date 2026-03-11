بنك القاهرة عمان
البدادوة : أصبح ارسال الملفات وانجازها مجرد اوراق مثل كل عام دون معالجة حقيقية للمخالفات التي ترد ضمن صفحات التقرير

21 دقيقة ago
وطنا اليوم _

قال رئيس لجنة النقل النيابية والخدمات النائب الدكتور أيمن البدادوة إن توقيت مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 تحت القبة جاء متأخرًا بشكل غير مبرر.

وأضاف البدادوة، خلال حديثه في الجلسة التشريعية، أن الحكومة التي وردت ملاحظات التقرير في عهدها قد غادرت المشهد، وكان الأجدر مناقشة التقرير في بداية السنة التي تلي مباشرة صدوره، لا بعد مرور نحو عامين، واصفًا ذلك بـ«التسيّب والتهكم على المال العام».

وأشار إلى أن تأخير مناقشة التقارير الرقابية يفقدها أثرها، خاصة أن بعض المسؤولين المعنيين غادروا مناصبهم، ومنهم من غادر البلاد، ومنهم من توفاه الله، ما يضعف مبدأ المساءلة والمحاسبة.

وطالب البدادوة بضرورة الالتزام بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في مطلع كل عام، بما يضمن سرعة المحاسبة، وحماية المال العام، وتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب.


