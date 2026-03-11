أستراليا تغلق بعض سفاراتها في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج اليوم الأربعاء إن ​بلادها أغلقت سفارتيها في أبوظبي ‌وتل أبيب وقنصليتها في دبي وسط مخاوف من احتدام الصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت ​الوزيرة أن تسع مدن على الأقل ​توجد فيها سفارات وقنصليات أسترالية تعرضت ⁠لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأردفت تقول ​أمام البرلمان “الهجمات التي ترد بها إيران ​مستمرة على نطاق وشدة لم نشهدهما من قبل”.

وأضافت أن الصراع “من المرجح أن يتصاعد ويستمر على ​المدى القريب… اضطرت بعثاتنا في ​أبوظبي ودبي وتل أبيب إلى الإغلاق فعليا الأسبوع ‌الماضي”