بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أستراليا تغلق بعض سفاراتها في الشرق الأوسط

ساعتين ago
أستراليا تغلق بعض سفاراتها في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج اليوم الأربعاء إن ​بلادها أغلقت سفارتيها في أبوظبي ‌وتل أبيب وقنصليتها في دبي وسط مخاوف من احتدام الصراع في الشرق الأوسط.
وذكرت ​الوزيرة أن تسع مدن على الأقل ​توجد فيها سفارات وقنصليات أسترالية تعرضت ⁠لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة.
وأردفت تقول ​أمام البرلمان “الهجمات التي ترد بها إيران ​مستمرة على نطاق وشدة لم نشهدهما من قبل”.
وأضافت أن الصراع “من المرجح أن يتصاعد ويستمر على ​المدى القريب… اضطرت بعثاتنا في ​أبوظبي ودبي وتل أبيب إلى الإغلاق فعليا الأسبوع ‌الماضي”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:21

التريث والحكمة في أوقات الأزمات

16:16

البدادوة : أصبح ارسال الملفات وانجازها مجرد اوراق مثل كل عام دون معالجة حقيقية للمخالفات التي ترد ضمن صفحات التقرير

16:02

النعيمات يطالب بالتحقق: رئيس حكومة سابق يعمل لدى دولة أجنبية

15:54

العموش: حزيرة رمضان الحكومية والجائزة غسالة بحوضين

15:44

الجيش يدعو ذوي الشهداء لاستلام مخصصاتهم بمناسبة الكرامة وعيد الفطر

15:27

إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتقلص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل

15:22

النائب أبو غوش : خسائر الشركات الحكومية تقترب من نصف مليار دينار.. والمال مال الأردنيين

15:15

بلا لثام.. القسام تنشر لأول مرة فيديو نادرا لحذيفة الكحلوت “أبو عبيدة”

14:43

إيران تعلن عزمها استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة

14:25

لقاء رئيس فيفا وترامب.. حسم بشأن مشاركة إيران بالمونديال

14:21

الأردن يؤكد وقوفه المطلق مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

14:09

العيسوي يلتقي وفداً من منتدى حلاوة الثقافي وجمعية وادي ازقيق السياحية

وفيات
وفيات الاربعاء 11-3-2026وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026