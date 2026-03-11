أستراليا تغلق بعض سفاراتها في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج اليوم الأربعاء إن بلادها أغلقت سفارتيها في أبوظبي وتل أبيب وقنصليتها في دبي وسط مخاوف من احتدام الصراع في الشرق الأوسط.
وذكرت الوزيرة أن تسع مدن على الأقل توجد فيها سفارات وقنصليات أسترالية تعرضت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة.
وأردفت تقول أمام البرلمان “الهجمات التي ترد بها إيران مستمرة على نطاق وشدة لم نشهدهما من قبل”.
وأضافت أن الصراع “من المرجح أن يتصاعد ويستمر على المدى القريب… اضطرت بعثاتنا في أبوظبي ودبي وتل أبيب إلى الإغلاق فعليا الأسبوع الماضي”
