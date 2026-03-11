سقوط مسيرتين بمحيط مطار دبي الدولي وإصابة 4 أشخاص

وطنا اليوم:أفاد مكتب دبي الإعلامي، الأربعاء، بسقوط طائرتين مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، مؤكداً أن حركة الطيران مستمرة بصورة طبيعية.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي على “إكس”: “أكدت الجهات المختصة سقوط طائرتين مُسيرتين في محيط مطار دبي الدولي (DXB)، متسببة في إصابات بسيطة لشخصين من الجنسية الغانية وشخص بنغلاديشي، وإصابة متوسطة لشخص من الجنسية الهندية، كما أكدت الجهات المختصة استمرار حركة الطيران بصورة طبيعية”