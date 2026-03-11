بنك القاهرة عمان
بتهمة السرقة بالإكراه.. إحالة فنانة مصرية شهيرة إلى الجنايات

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قررت جهات التحقيق بالقاهرة، مساء الثلاثاء، إحالة فنانة شهيرة و4 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه والتسبب في إصابة سيدة بإصابات بالغة.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 6553 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1434 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، أن الفنانة الشهيرة وشركاءها، اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، حيث استهدفوا المجني عليها “مي حسام طه” للاستيلاء على منقولاتها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليها واستولوا على المنقولات الخاصة بها، مستخدمين في ذلك الإكراه والعنف، فيما قام قائد السيارة التي كانوا يستقلونها بدهس المجني عليها عمداً أثناء الواقعة، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، وفق ما أثبته التقرير الطبي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء معالم الجريمة والتغطية عليها بادعاء وقوع حادث تصادم، في محاولة للتنصل من المسؤولية الجنائية، إلا أن تحريات الأجهزة الأمنية وأقوال الشهود كشفت حقيقة الواقعة.
وقررت الجهات المختصة إحالة الفنانة، والتي يعرض لها حالياً مسلسل في ماراثون دراما رمضان، إلى الجنايات حيث تحدد لها 26 مارس (آذار) الجاري لنظر أولى جلسات محاكمتها .


