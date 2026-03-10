بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

صوت الأردن عمر العبداللات يطرح أغنيته الوطنية الجديدة محصنة يا بلادي

32 دقيقة ago
صوت الأردن عمر العبداللات يطرح أغنيته الوطنية الجديدة محصنة يا بلادي

وطنا اليوم:طرح صوت الأردن عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية الوطنية بعنوان” محصَّنة يا بلادي” ،من إنتاجه الخاص وكتب كلماتها الشاعر ” أردني ” ولحنهاالعبداللات نفسه من توزيع خالد العلي ومونتاج عمران أبو صهيون ،وتحمل الأغنية رسالة وطنية تعبّر عن الإعتزاز بالأردن والأردنيين وبالقيادة الهاشمية الحكيمة، وتُجسّد مشاعر الفخر والانتماء للوطن.
وتتناول الأغنية في مضمونها مكانة الأردن الراسخة وقوة تماسكه، مستحضرة الدور الكبير الذي يقوم به الجيش العربي والأجهزة الأمنية والأردنيين في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره في وجه مختلف التحديات،وتقول كلمات الأغنية :
محَصَّنة يـــَـا بلادِي لا ما يطالـِــك حيف اللي بْشـَــــرِّن بَغاكي نْرِدَّه بْحَــد السيـــف
يـــا مزلزِلة للعِـــــدا يا مِقْرِيَة للضيــــف يالصِيتك عبّى المَدَى ما وْسَعَهْ تِواصِيــف
لا ما يْهَمَك يـــا أُردُن فِحِيــحَ الهيافِيـــف البِيرَق عالي يَسْمُـــو مِن فــوقِ شُمَّخ نِيف
هِيلَكْ هـَــــلَ الطولات مُروين المَــراهِيف طُغمَةََ الباطِل يـــــاما أسْقِينها كاسَ الهيف
إِليَا مِشُــوا النشامى إسيولِن مجاريـف النَخَوَة نَبضْ القلِب تِهزَّ السراجيـــف
تِبقى يا أُردن مَنْصَى يا زَبنَ المَلاهِيــف الضيفِ فـي دْيارِنا يِشْرَب فِنْجَان الكِّيِف
ويأتي هذا العمل إمتداداً لمسيرة صوت الأردن الفنية الحافلة بالأغاني الوطنية التي عبّرت على مدى سنوات عن محبة الأردن والإعتزاز بقيادته الهاشمية، حيث يحرص دائماً على تقديم أعمال فنية تعكس روح الإنتماء والولاء للوطن وتسلّط الضوء على قيم التضحية والوفاء التي يجسدها الأردنيون .
وطرح العمل اليوم على جميع المنصات الرقمية، والقنوات التلفزيونية، والإذاعات الأردنية.
رابط الأغنية على موقع اليوتيوب :


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:47

مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ألعاب إلكترونية تحمل محتوى نفسيا بالغ الخطورة

19:36

خريسات: الخضار والفواكه متوافرة ومشكلة البندورة والخيار بسبب الظروف الجوية

19:30

إيران في عهدة المرشد الثالث: نوافذ الفرص وتحديات الداخل والخارج

19:28

الملك يعزي أمير دولة الكويت والرئيس الإماراتي بشهداء الواجب

19:24

الملك يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي ألمانيا وغامبيا

19:17

الملك يترأس اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

17:44

النائب الخزوز: قانون الضمان الاجتماعي مرفوض جملة وتفصيلاً والقانون بحاجة إلى تعديل

16:48

قطر: تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة تطال العالم أجمع

16:45

الخارجية تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة برا إلى المملكة من دول الخليج

15:54

إطلاق عروض حصرية من Orange Money خلال شهر رمضان

15:51

البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير تحت شعار: 50 سنة مرّت وجوائزنا أكيد كبرت

15:37

وزير الحرب الأمريكي: الضربات اليوم على إيران ستكون الأشد

وفيات
وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عام