بنك القاهرة عمان
ساعتين ago
إطلاق عروض حصرية من Orange Money خلال شهر رمضان

وطنا اليوم:أطلقت Orange Money، المحفظة الإلكترونية المملوكة من قبل أورنج الأردن، حملة عروض حصرية تزامناً مع شهر رمضان المبارك. وتتضمن الحملة استرداد نقدي بنسبة 10% عند استخدام بطاقات فيزا Orange Money للشراء من كافة محلات السوبر ماركت والمواد الغذائية في المملكة، كل يوم جمعة خلال الفترة الممتدة من 20 شباط وحتى 13 آذار، وذلك وفقاً للشروط المحددة.
وكما يمكن للزبائن إرسال الحوالات المالية من محفظة Orange Money إلى أورنج كاش في مصر دون أي عمولة، إضافة إلى حصول مستقبل الحوالة بمصر على مكافأة مالية بقيمة 500 جنيه من أورنج كاش، وذلك عند استلام حوالة بقيمة 5000 جنيه فأكثر.
وأكدت أورنج الأردن أن الحملة تعكس مكانتها كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول، وفي إطار منهجيتها لتعزيز الشمول المالي والرقمي في المملكة. ومن خلال محفظة Orange Money، تستمر الشركة في توفير العروض والمبادرات التي تمكن جميع الزبائن وتوفر أحدث الحلول التي تضمن السلاسة والأمان عند إنجاز المعاملات المالية.
وفي سياق التزام الشركة بفهم احتياجات الزبائن وتقديم تجربة استثنائية لهم، من الجدير بالذكر أنه بادرت Orange Money كأول محفظة بابتكار خدمة تحت اسم “تحويشة”، والتي تُعد حساباً فرعياً يساعد الزبائن على الادخار بسهولة وأمان، وتمكينهم من إدارة أموالهم بمرونة وسلاسة.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo/orangemoney


