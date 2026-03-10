البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير تحت شعار: 50 سنة مرّت وجوائزنا أكيد كبرت

وطنا اليوم:أطلق البنك الأردني الكويتي حملة برنامج حسابات التوفير – الجوائز الجديد لعام 2026، تحت شعار “50 سنة مرّت وجوائزنا أكيد كبرت”، وذلك في إطار احتفالاته بيوبيله الذهبي ومرور خمسين عاماً على التأسيس. ويعكس هذا البرنامج مسيرة البنك العريقة في السوق المصرفي الأردني والثقة المتبادلة التي بناها مع عملائه على مدار العقود الماضية.

وأُطلق هذا البرنامج بالتزامن مع هذه المحطة التاريخية المهمة في مسيرة البنك، إيماناً بضرورة تعزيز ثقافة الادخار من خلال تقديم جوائز مميزة. وجاء الاحتفاء باليوبيل الذهبي دافعاً أساسياً لتصميم برنامج جوائز استثنائي لعام 2026، يواكب حجم الإنجازات التي تحققت منذ التأسيس، ويقدّم قيمة مضافة حقيقية لجميع المدخرين.

ويتضمن البرنامج الجديد سلسلة واسعة من الجوائز النقدية، حيث سيتم توزيع جوائز أسبوعية بقيمة 5,000 دينار لخمسة رابحين، وجوائز ربع سنوية تصل قيمتها إلى 25 ألف دينار لرابحين اثنين. وبمناسبة اليوبيل الذهبي، خصص البنك جائزة خاصة لذكرى التأسيس بقيمة 50 ألف دينار لرابحين اثنين، فيما تبلغ قيمة الجائزة السنوية الكبرى 500,000 دينار توزع على خمسة رابحين بواقع 100,000 دينار لكل منهم.

ودعا البنك عملاءه الحاليين والجدد إلى فتح حسابات توفير-جوائز أو تغذية أرصدتهم لزيادة فرصهم في الربح خلال البرنامج التي ينطلق اليوم ويستمر حتى نهاية عام 2026. كما أكد البنك على سهولة الوصول إلى هذه الخدمات، حيث يمكن فتح الحسابات عبر تطبيق JKBMobile أو من خلال زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.