الغذاء والدواء: 268 حالة إيقاف وإغلاق وإتلاف 3 أطنان عصائر في رمضان

11 دقيقة ago
وطنا اليوم:كشفت المديرة العامة لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات عن إجراء نحو 6400 جولة تفتيشية في شهر رمضان المبارك نتج عنها 244 إجراء إيقاف و24 حالة إغلاق، إضافة إلى إتلاف نحو 3 أطنان من العصائر.
وقالت عبيدات خلال حضورها اجتماعًا للجنة الصحة النيابية أنه منذ بداية العام وحتى مطلع الشهر الحالي نفذت المؤسسة 11173 جولة تفتيشية، تخللها إيقاف منشآت وإتلاف مواد غذائية مخالفة.
وأوضحت أن إتلاف المواد الغذائية وإغلاق المحال المخالفة لا يتم إلا بعد إثبات عدم صلاحيتها، مؤكدة أن الإتلاف يقتصر على المواد عالية الخطورة فقط، فيما يتم تحويل المخالفات الخطرة إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت لجنة الصحة والغذاء النيابية برئاسة النائب الدكتور احمد السراحنة، أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة الغذاء والدواء في المحافظة على صحة المواطنين وسلامة غذائهم.
وحضر الاجتماع عدد من المعنيين، للاطلاع على دور المؤسسة وجهودها الرقابية في متابعة سلامة الغذاء والدواء في المملكة.
وأشار السراحنة، إلى أن المؤسسة على تماس مباشر مع غذاء ودواء الأردنيين، ما يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة في ضمان سلامتهما، مشددًا على أهمية التكامل والتعاون بين اللجنة النيابية والمؤسسة بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن.
وأكد على ضرورة تحقيق التوازن في تطبيق العقوبات، بحيث لا تكون مغلظة بشكل مبالغ فيه، وفي الوقت ذاته عدم التساهل مع أي مخالفات تتعلق بغذاء المواطنين أو دوائهم بما قد يؤثر في صحتهم.
بدورهم، أكد النواب الدكتور شاهر شطناوي، وحكم المعادات، وعبد الناصر الخصاونة، والدكتور هايل عياش، أهمية تشديد الرقابة على الغذاء والدواء، وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين للحفاظ على سلامة المواطنين.


