ميلي: لا أحب إيران وأنا الرئيس الأكثر صهيونية في العالم

3 ساعات ago
ميلي: لا أحب إيران وأنا الرئيس الأكثر صهيونية في العالم

وطنا اليوم:أفادت صحيفة Clarin بأن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أعلن أنه يعتبر نفسه “الرئيس الأكثر صهيونية في العالم”.
ونقلت الصحيفة عن ميلي قوله في خطاب ألقاه في جامعة يشيفا في ولاية نيويورك الأمريكية: “أنا فخور بكوني الرئيس الأكثر صهيونية في العالم”.
كما صرح بأن إدارته يربطها “تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة وإسرائيل” وأنه “لا يحب إيران”.
وأضاف الرئيس الأرجنتيني ردا على سؤال حول النزاع في الشرق الأوسط: “سننتصر”.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت 28 فبراير قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وبدورها تشن إيران ضربات انتقامية على إسرائيل، وتستهدف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية وبوجود تهديدات مزعومة من طهران بسبب برنامجها النووي


