أرامكو تطلق تحذيراً للعالم حول أسواق النفط المتأثرة بالتداعيات الإقليمية

وطنا اليوم:حذّر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية من تداعيات خطيرة على أسواق النفط العالمية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، مؤكداً أن استمرار حالة عدم الاستقرار قد يؤدي إلى عواقب كارثية على الإمدادات والأسعار العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن الاضطرابات الحالية أثّرت حتى الآن على نحو 180 مليون برميل من النفط، مشيراً إلى أن الشركة تبذل أقصى جهودها لضمان استمرار تزويد العملاء بإمدادات الطاقة رغم التحديات القائمة.

وأوضح أن خط أنابيب الشرق–الغرب يمثل المنفذ الرئيسي حالياً لنقل النفط، لافتاً إلى أن الشركة ستعمل على تشغيل الخط بكامل طاقته خلال اليومين القادمين مع وصول العملاء إلى محطات التحميل.

وبيّن أن الطاقة الاستيعابية للخط تبلغ نحو 7 ملايين برميل يومياً، ويُستخدم حالياً لنقل الخام العربي الخفيف والخفيف جداً، في محاولة للحفاظ على تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وأكد أن الشركة تعمل بشكل مكثف لتلبية احتياجات غالبية عملائها في مختلف أنحاء العالم، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة.

وأشار إلى أن الأزمة الجيوسياسية الحالية، إلى جانب تراجع الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، قد يؤديان إلى تسارع انخفاض قيمة الأصول في قطاع النفط والطاقة.

كما لفت إلى أن معظم القدرة الاحتياطية لإنتاج النفط العالمي تتركز في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعل استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز مسألة بالغة الأهمية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأكد أن استمرار تدفق النفط عبر الممرات البحرية الحيوية يمثل عاملاً أساسياً للحفاظ على استقرار الإمدادات ومنع حدوث اضطرابات أوسع في السوق العالمية.

وكان الحرس ⁠الثوري الإيراني قد أعلن أنه لن يسمح بشحن “لتر واحد من النفط” عبر مضيق هرمز ​إذا استمرت ​الهجمات ⁠الأمريكية والإسرائيلية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى ​تهديد إيران بأن الولايات ​المتحدة ⁠ستوجه لها ضربات أشد إذا منعت الصادرات من المنطقة ⁠الحيوية ​المنتجة للطاقة.

وتسجل أسواق النفط مؤخرا مكاسب قوية مدفوعة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الخليج، واقتربت عقود “برنت” في تداولات أمس من حاجز 120 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات.

إلا أن أسعار الذهب الأسود عادت للانخفاض في تداولات اليوم إلى 92 دولارا للبرميل، مع توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ​في الشرق الأوسط قد تنتهي قريبا.