تجارة عمّان وإدارة السير تبحثان تنظيم الحركة المرورية خلال رمضان والأعياد

وطنا اليوم:بحث رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، خلال لقاء مع مدير إدارة السير العميد رائد العساف، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لضمان انسياب البضائع إلى الأسواق التجارية وتنظيم حركة المتسوقين، بما يحافظ على انسيابية المرور ويخدم الحركة الاقتصادية في العاصمة، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك وفترة الأعياد التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط التجاري والكثافة المرورية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية بين القطاع التجاري وإدارة السير، بما يسهم في تحقيق توازن بين متطلبات السلامة المرورية واستمرار النشاط الاقتصادي في المناطق التجارية الحيوية، خصوصاً مع ازدياد الحركة الشرائية خلال شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره أمين سر مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان محمد طهبوب وعضو المجلس فلاح الصغير ونقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، بحث عدد من المقترحات العملية الهادفة إلى تنظيم حركة المركبات واصطفافها في المناطق التجارية، بما يراعي احتياجات المتسوقين ويسهم في تنشيط الحركة الشرائية دون الإخلال بمتطلبات السلامة العامة أو انسيابية المرور.

كما تناول اللقاء أهمية تنظيم أوقات وأماكن التحميل والتنزيل في الشوارع التجارية الحيوية، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة، ويساعد في الحد من المخالفات المرورية التي قد تنتج عن الضرورات التشغيلية لبعض الأنشطة التجارية، خاصة في الفترات التي تشهد ضغطاً مرورياً مرتفعاً.

وأكد الحاج توفيق على اهمية التنسيق المسبق والتواصل المستمر بين القطاع التجاري وإدارة السير بما يسهم في إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لمعالجة التحديات الميدانية التي قد تطرأ خلال فترات الذروة المتوقعة في الايام القادمة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء استمرار التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الشراكة بين الأجهزة المعنية والقطاع الخاص ويخدم المصلحة العامة.