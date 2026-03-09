بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

حوالات المغتربين الأردنيين تنشط سوق الصرافة

ساعة واحدة ago
حوالات المغتربين الأردنيين تنشط سوق الصرافة

وطنا اليوم:أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن تدفق حوالات الأردنيين العاملين بالخارج إلى داخل المملكة لا سيما من دول الخليج العربي، انعكست على نشاط شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية.
وقال سلطان: “نشهد حاليا تدفق حوالات خارجية قادمة من دول الخليج العربي ودولا أخرى للسوق المحلية، وذلك مع قرب حلول عيد الفطر المبارك”، مؤكدا أن هذا يرفع الطلب على الدينار ويسهم في تنشيط الحركة التجارية.
وأضاف أن هذه الحوالات تعزز من احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية والتي وصلت إلى في نهاية شباط الماضي إلى 28.2 مليار دولار، مقارنة مع 25.5 مليار دولار مع نهاية العام الماضي.
وأشار سلطان، كذلك إلى وجود نشاط قوي لجهة الحوالات الداخلية بالسوق المحلية، متوقعا أن تشهد الأشهر المقبلة تحسنا واضحا في حركة سوق الصرافة مع تصاعد وتيرة تجارة المملكة مع سوريا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:01

عون يتهم حزب الله بإسقاط لبنان لحساب إيران ويطرح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

19:51

الملك محذرا: إسرائيل تسعى لإذكاء نيران الصراع ومواصلة اعتداءاتها على غزة والضفة

19:47

هروب 5 لاعبات إيرانيات في أستراليا.. وترامب يطالب بمنح المنتخب اللجوء

19:31

الأردن يعزي باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية

19:18

إيران تعلن إطلاق موجة صاروخية جديدة وتؤكد امتلاكها مفاجآت في المواجهة

17:16

إيران على مذبح الحقيقة

16:56

اختتام المرحلة النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين التي أطلقتها وزارة التعليم العالي

16:54

رئيس الوزراء يوجِّه بمراقبة الأسواق والأسعار واتِّخاذ الإجراءات لمنع الاحتكار

16:45

الفلكية الأردنية: رصد هلال شوال الخميس 19 آذار ممكن بالتلسكوب وبصعوبة

16:21

سنويا في رمضان “حفظ النعمه”مشروع ريادي وانساني في مدينة العقبة

16:09

تحديث جديد لتطبيق سند وتوسّع في الخدمات الرقمية

15:48

البنك المركزي : ارتفاع نسبة المتأقلمين ماليا إلى 65.6% في الأردن

وفيات
وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026