اختتام المرحلة النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين التي أطلقتها وزارة التعليم العالي

وطنا اليوم:مندوباً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة رعى أمين عام الوزارة بالوكالة السيد شادي مساعدة اليوم الإثنين، وبحضور أعضاء لجنة التحكيم، وعمداء شؤون الطلبة في جامعات الطلبة المشاركين في المرحلة النهائية لمسابقة مقرئ الطلبة الوافدين الدورة الرابعة 2026، والذي نظمته وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، حيث شهدت المرحلة النهائية من المسابقة فوز ثلاثة طلاب بالمراكز الثلاثة الأولى وفقاً لما يلي: المركز الأول حصل عليه الطالب جهاد عبدالكريم عبدالقادر (فلبيني الجنسية) ويدرس في جامعة مؤتة، في حين حصل على المركز الثاني الطالب عاهد عبدالصمد إسماعيل (فلبيني الجنسية) ويدرس في جامعة جرش الخاصة، وحصل على المركز الثالث الطالب حمزة السعيد عوض مقبل (مصري الجنسية) ويدرس في جامعة الزيتونة الخاصة..

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عدد الطلبة الوافدين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في هذه المسابقة هذا العام وانطبقت عليهم الشروط بلغ (193) طالباً وطالبة يمثلون (25) دولة عربية وإسلامية، من (24) مؤسسة تعليم عالي أردنية، وكانت وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت قبل أسبوعين مسابقة لتلاوة وتجويد القرآن الكريم تحت عنوان ” مقرئ الطلبة الوافدين”، حيث اشترطت الوزارة لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون الطالب /الطالبة غير أردني (طالباً وافداً) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة، كما تم تشكيل لجنة تحكيم متخصصة من كل من:

رئيس اللجنة الأستاذ الدكتورة تمام عوده العساف عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية والمتخصصة في أحكام التجويد وعضو سابق أيضاً في عدد من لجان تحكيم مسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

الدكتور حاتم جميل السحيمات مساعد الأمين العام لشؤون المديريات/مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وصاحب الخبرة الطويلة والمتميزة في رئاسة لجان التحكيم المحلية والدولية للمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم.

والدكتور صبحي إبراهيم الشرقاوي أستاذ التربية الموسيقية في الجامعة الهاشمية والمتخصص في علم الأصوات والمقامات الموسيقية والموشحات والأناشيد، وعضو الفريق الوطني لتأليف مناهج التربية الموسيقية وصاحب الخبرة الطويلة في عضوية لجان التحكيم في عدد كبير من مهرجانات الأغنية الأردنية والعربية داخل وخارج الأردن

والدكتور فريد شوقي سرسك دكتور الأدب والنقد والشعر، والمحاضر غير المتفرغ في عدد من الجامعات الأردنية ومؤسس ومدير العديد من القنوات الفضائية العربية، والخبير في إجادة المقامات اللحنية وتعليمها بالصوت البشري، والحاصل على الاجازات في القراءة والإقراء

والشيخ توفيق إبراهيم ضمرة رئيس قسم دور القرآن الكريم في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وصاحب الخبرة الطويلة في عضوية لجان تحكيم مسابقات القرآن الكريم داخل وخارج الأردن.

وقد خصصت الوزارة للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني، وخصصت للطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة (1000) ألف دينار أردني، كما خصصت للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة (500) خمسمائة دينار أردني.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت مؤخراً بتنفيذ مجموعة من البرامج الترفيهية والتحفيزية للطلبة الوافدين تحت عنوان ” أنتم سفراء الأردن”، وذلك تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.