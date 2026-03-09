الفلكية الأردنية: رصد هلال شوال الخميس 19 آذار ممكن بالتلسكوب وبصعوبة

وطنا اليوم:قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، عمار السكجي، إن رصد هلال شهر شوال لعام 1447 هـ مساء يوم الخميس 19 آذار الحالي سيكون “ممكنًا وبصعوبة” باستخدام التلسكوبات والأجهزة البصرية ومن قبل راصدين محترفين، وذلك استنادا إلى المعطيات الفلكية.

وأوضح السكجي أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الاقتران المركزي سيحدث عند الساعة 4:23 صباحًا، بينما يحدث الاقتران السطحي (Topocentric) عند الساعة 03:46 صباحًا من اليوم نفسه، وذلك حسب التوقيت المحلي للمملكة الأردنية الهاشمية.

وبيّن أن مكث القمر في مدينة عمّان بعد الغروب يبلغ نحو 36 دقيقة، في حين يبلغ عمر القمر نحو 14 ساعة و30 دقيقة وفق الاقتران المركزي، ونحو 15 ساعة و7 دقائق وفق الاقتران السطحي.

وأشار إلى أن الحسابات الفلكية تفيد بأن فرق الارتفاع بين الشمس والقمر في فترة الغروب يبلغ نحو 7 درجات و10 دقائق، فيما تبلغ الاستطالة الزاوية بين الشمس والقمر نحو 7.2 درجات، وتبلغ نسبة إضاءة القمر نحو 0.4%، ويُقدَّر سمك الهلال بنحو 7.76 ثانية قوسية.

وأضاف السكجي أنه بناءً على هذه المعطيات الفلكية، والتي تقع فوق حد دانجون العالمي بقليل، فإن رؤية الهلال ممكنة وبصعوبة باستخدام التلسكوبات والأجهزة البصرية المختلفة ومن قبل راصدين محترفين، بينما لا يمكن رؤيته بالعين المجردة في المملكة الأردنية الهاشمية والمناطق المجاورة.

كما أشار إلى أن قاعدة بيانات المشروع الإسلامي لرصد الأهلة ICOP ومعيار عودة المعتمد لدى الجمعية الفلكية الأردنية تشير إلى أن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة، في حين يمكن رصد الهلال باستخدام التلسكوبات والأجهزة البصرية بصعوبة في حال توفرت الظروف الجوية والفلكية المناسبة.

وأكد السكجي أن الجمعية الفلكية الأردنية ستقوم بتحري ورصد هلال شوال يوم الخميس من عدة مناطق في الأردن من خلال لجنة الأهلة والمواقيت التابعة للجمعية، والتي يرأسها محمد عودة، ولجنة الأرصاد والتصوير الفلكي التي يرأسها إمام حمدي.