عمّان الأهلية تُكرّم ” في شهر رمضان ” عمّال الوطن في بلدية السلط الكبرى … صور

وطنا اليوم:في لفتة إنسانية مميزة، أقامت جامعة عمّان الأهلية، مأدبة إفطار رمضانية لتكريم عمّال الوطن في بلدية السلط الكبرى وتوزيع طرود الخير عليهم، تقديرًا لجهودهم المستمرة في خدمة المجتمع والحفاظ على نظافة المدينة وجمال بيئتها.

حيث حضر الإفطار الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات، رئيس اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع وعميد شؤون الطلبة في جامعة عمّان الأهلية الى جانب رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى السيد علي البطاينة، بالإضافة إلى عدد من العاملين في البلدية.

وقد نُظِّمت هذه الفعالية من قبل اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، في إطار خطتها المجتمعية والإنسانية التي تسعى إلى ترسيخ قيم التكافل والتضامن وتعزيز روح العطاء والعمل الإنساني خلال الشهر الفضيل.

وأكد الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لنهج جامعة عمّان الأهلية في تعزيز دورها المجتمعي، وتعبيرًا عن تقديرها العميق لعمّال الوطن الذين يمثلون نموذجًا مشرّفًا في الإخلاص والعمل والعطاء، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم المبادرات التي تعزز ثقافة الاحترام والتقدير لهذه الفئة التي تؤدي دورًا أساسيًا في خدمة المجتمع وصون بيئته.

من جانبه، أعرب السيد علي البطاينة عن بالغ تقديره لهذه المبادرة الكريمة، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبلديات في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز قيم التعاون والتكافل، مثمنًا الدور الذي تضطلع به جامعة عمّان الأهلية في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج المجتمعية التي تنفذها جامعة عمّان الأهلية، تأكيدًا لرسالتها الريادية في خدمة المجتمع وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، بما يعكس التزامها الدائم بالمساهمة في بناء مجتمع متكافل ومتماسك.