بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

عمّان الأهلية تُكرّم ” في شهر رمضان ” عمّال الوطن في بلدية السلط الكبرى … صور

4 ساعات ago
عمّان الأهلية تُكرّم ” في شهر رمضان ” عمّال الوطن في بلدية السلط الكبرى … صور

وطنا اليوم:في لفتة إنسانية مميزة، أقامت جامعة عمّان الأهلية، مأدبة إفطار رمضانية لتكريم عمّال الوطن في بلدية السلط الكبرى وتوزيع طرود الخير عليهم، تقديرًا لجهودهم المستمرة في خدمة المجتمع والحفاظ على نظافة المدينة وجمال بيئتها.
حيث حضر الإفطار الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات، رئيس اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع وعميد شؤون الطلبة في جامعة عمّان الأهلية الى جانب رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى السيد علي البطاينة، بالإضافة إلى عدد من العاملين في البلدية.
وقد نُظِّمت هذه الفعالية من قبل اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، في إطار خطتها المجتمعية والإنسانية التي تسعى إلى ترسيخ قيم التكافل والتضامن وتعزيز روح العطاء والعمل الإنساني خلال الشهر الفضيل.
وأكد الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لنهج جامعة عمّان الأهلية في تعزيز دورها المجتمعي، وتعبيرًا عن تقديرها العميق لعمّال الوطن الذين يمثلون نموذجًا مشرّفًا في الإخلاص والعمل والعطاء، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم المبادرات التي تعزز ثقافة الاحترام والتقدير لهذه الفئة التي تؤدي دورًا أساسيًا في خدمة المجتمع وصون بيئته.
من جانبه، أعرب السيد علي البطاينة عن بالغ تقديره لهذه المبادرة الكريمة، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبلديات في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز قيم التعاون والتكافل، مثمنًا الدور الذي تضطلع به جامعة عمّان الأهلية في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج المجتمعية التي تنفذها جامعة عمّان الأهلية، تأكيدًا لرسالتها الريادية في خدمة المجتمع وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، بما يعكس التزامها الدائم بالمساهمة في بناء مجتمع متكافل ومتماسك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:06

البريد الأردني الطرود البريدية وطرود التجارة الإلكترونية تعمل بشكل اعتيادي وطبيعي

13:04

مشوقة يسأل عن ارتفاع نسب التدخين وكلفة الفاتورة العلاجية بسببه وطرق محاربته

13:02

مقتل شخصين إثر سقوط صاروخ إيراني على وسط إسرائيل

12:50

الخارجية تتابع إصابة أردنيَّيْن نتيجة وقوع شظايا خلال اعتداءات إيرانية على الإمارات

12:44

الجمعيات الخيرية في الغور الشمالي أمام تحدي تزايد أعداد طالبي المساعدات

12:19

وفيات الاثنين 9-3-2026

12:13

عمرو الليثي يفجر مفاجأة عن عادل إمام.. مذكراته في عمل تلفزيوني

12:05

7 شهداء و17 مصابا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

12:01

الأردن.. 28 إجراء عسكريا وأمنيا خلال 10 أيام من اعتداءات إيران

11:56

البيت الدائم: الجامعة الأم

11:52

أبوظبي.. إصابة شخصين أردني ومصري جراء شظايا اعتراض مقذوفات إيرانية

11:42

ماذا سيحدث لأسواق الطاقة العالمية إذا أعلنت دول الخليج القوة القاهرة ؟

وفيات
وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026