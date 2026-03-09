أسرة عمان الاهلية تهنىء بيوم المرأة العالمي

وطنا اليوم:يتقدم رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة بالتهنئة والتبريك من المرأة العاملة في الجامعة أكاديمياً وإداريا ًومن طالبات الجامعة بمناسبة يوم المرأة العالمي.

كما يهنئون بهذه المناسبة المرأة الاردنية والمرأة في كل مكان ، على دورها الهام في شتى مناحي الحياة، ويخصون بالتهنئة النساء اللواتي وضعن بصمات الإبداع في مجالات متعددة ونجحن بأدوارهن في شتى المواقع .

كل عام وأنتن جميعا بألف خير