بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

أسرة عمان الاهلية تهنىء بيوم المرأة العالمي

4 ساعات ago
أسرة عمان الاهلية تهنىء بيوم المرأة العالمي

وطنا اليوم:يتقدم رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة بالتهنئة والتبريك من المرأة العاملة في الجامعة أكاديمياً وإداريا ًومن طالبات الجامعة بمناسبة يوم المرأة العالمي.
كما يهنئون بهذه المناسبة المرأة الاردنية والمرأة في كل مكان ، على دورها الهام في شتى مناحي الحياة، ويخصون بالتهنئة النساء اللواتي وضعن بصمات الإبداع في مجالات متعددة ونجحن بأدوارهن في شتى المواقع .
كل عام وأنتن جميعا بألف خير


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:06

البريد الأردني الطرود البريدية وطرود التجارة الإلكترونية تعمل بشكل اعتيادي وطبيعي

13:04

مشوقة يسأل عن ارتفاع نسب التدخين وكلفة الفاتورة العلاجية بسببه وطرق محاربته

13:02

مقتل شخصين إثر سقوط صاروخ إيراني على وسط إسرائيل

12:50

الخارجية تتابع إصابة أردنيَّيْن نتيجة وقوع شظايا خلال اعتداءات إيرانية على الإمارات

12:44

الجمعيات الخيرية في الغور الشمالي أمام تحدي تزايد أعداد طالبي المساعدات

12:19

وفيات الاثنين 9-3-2026

12:13

عمرو الليثي يفجر مفاجأة عن عادل إمام.. مذكراته في عمل تلفزيوني

12:05

7 شهداء و17 مصابا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

12:01

الأردن.. 28 إجراء عسكريا وأمنيا خلال 10 أيام من اعتداءات إيران

11:56

البيت الدائم: الجامعة الأم

11:52

أبوظبي.. إصابة شخصين أردني ومصري جراء شظايا اعتراض مقذوفات إيرانية

11:42

ماذا سيحدث لأسواق الطاقة العالمية إذا أعلنت دول الخليج القوة القاهرة ؟

وفيات
وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026