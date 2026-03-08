النائب سالم العمري: المرأة الأردنية شريك أساسي في مسيرة البناء والتقدم

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب سالم العمري أن يوم المرأة العالمي يشكّل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به المرأة في بناء المجتمعات وصناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن المرأة الأردنية كانت وما تزال شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية والتقدم في مختلف المجالات.

وقال العمري إن المرأة في الأردن أثبتت قدرتها وكفاءتها في ميادين العمل كافة، سواء في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأكاديمية، لافتًا إلى أن ما تحقق من إنجازات للمرأة الأردنية جاء نتيجة دعم القيادة الهاشمية وإيمانها العميق بدور المرأة في نهضة الوطن.

وأضاف أن تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في دعم المبادرات والتشريعات التي تعزز حضور المرأة وتضمن لها فرصًا عادلة في العمل والمشاركة المجتمعية.

وفي ختام تصريحه، توجه العمري بالتحية والتقدير لكل امرأة أردنية ساهمت في رفعة الوطن، مؤكدًا أن المرأة ستبقى عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في مسيرة الأردن نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.