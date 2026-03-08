بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

إسرائيل تعلن اغتيال السكرتير العسكري الجديد في ايران

3 ساعات ago
إسرائيل تعلن اغتيال السكرتير العسكري الجديد في ايران

وطنا اليوم:قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ان اسرائيل اغتالت السكرتير العسكري الجديد للمرشد الأعلى، أبو القاسم بابايان.
وجاء الإعلان عقب اجتماع موسع لتقييم الوضع الأمني عقده وزير الجيش يسرائيل كاتس، في مقر القيادة المحصن التابع لوزارة الجيش. وشارك في الاجتماع نخبة من القيادات العسكرية والأمنية، على رأسهم رئيس الأركان الجنرال إيال زمير، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” اللواء شلومي بيندر، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن جهازي “الموساد” و”الشاباك”.
ووفقاً للبيان الرسمي، فقد تلقى كاتس تحديثاً أمنياً يؤكد مقتل “بابائي”، الذي عُين لترميم الهيكل العسكري المحيط بالمرشد الأعلى عقب “الضربة الافتتاحية” التي استهدفت القيادة السابقة. وأشاد كاتس بهذا الإنجاز، معتبراً إياه دليلاً على القدرة الوصولية العالية للأجهزة الأمنية، ووجه رسالة حازمة للقادة العسكريين قائلاً: “تمنيت لكم التوفيق، استمروا في مطاردة الجميع”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:50

الهباهبة: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تهنيء جلالة الملكة رانيا العبد الله التي تعتبر القدوة والفخر والاعتزاز لكل سيدة

16:54

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفداً شبابياً من لواء الوسطية

16:38

أبو الغيط: العرب يتحدثون بصوت واحد في إدانة أي اعتداء على دولة عربية

16:17

مصر.. الدولار يكسر حاجز 52 جنيها للمرة الأولى في السوق المصرفية

16:00

إصابة 6 إسرائيليين جراء سقوط شظايا صواريخ في وسط إسرائيل

15:46

القاضي يدعو لجنة العمل النيابية لوضع مصلحة المشتركين نصب أعينها بقانون الضمان

15:30

لا تشتموا العربا

15:21

زيد نفاع ينفي صلته بمنشور مسيء للنبي موسى عليه السلام

15:17

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 394 قتيلا

14:48

جامعة البترا تقيم إفطارًا رمضانيًا لخريجيها من حملة درجة الدكتوراه

14:41

حجازين: كلفة توليد الكهرباء في الأردن سترتفع 14.5 سنتا لكل كيلووات/ساعة

14:32

المياه: ضبط حفارة تحفر بئر مخالفة داخل غرفة مغلقة في المفرق

وفيات
وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026