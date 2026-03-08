إسرائيل تعلن اغتيال السكرتير العسكري الجديد في ايران

وطنا اليوم:قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ان اسرائيل اغتالت السكرتير العسكري الجديد للمرشد الأعلى، أبو القاسم بابايان.

وجاء الإعلان عقب اجتماع موسع لتقييم الوضع الأمني عقده وزير الجيش يسرائيل كاتس، في مقر القيادة المحصن التابع لوزارة الجيش. وشارك في الاجتماع نخبة من القيادات العسكرية والأمنية، على رأسهم رئيس الأركان الجنرال إيال زمير، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” اللواء شلومي بيندر، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن جهازي “الموساد” و”الشاباك”.

ووفقاً للبيان الرسمي، فقد تلقى كاتس تحديثاً أمنياً يؤكد مقتل “بابائي”، الذي عُين لترميم الهيكل العسكري المحيط بالمرشد الأعلى عقب “الضربة الافتتاحية” التي استهدفت القيادة السابقة. وأشاد كاتس بهذا الإنجاز، معتبراً إياه دليلاً على القدرة الوصولية العالية للأجهزة الأمنية، ووجه رسالة حازمة للقادة العسكريين قائلاً: “تمنيت لكم التوفيق، استمروا في مطاردة الجميع”.