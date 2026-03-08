جامعة البترا تقيم إفطارًا رمضانيًا لخريجيها من حملة درجة الدكتوراه

وطنا اليوم:نظمت جامعة البترا حفل إفطار رمضانيًا لخريجي الجامعة الحاصلين على درجة الدكتوراه، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم. ويُعد الإفطار، الذي أُقيم في نادي الجامعة، اللقاء الأول من نوعه في تاريخ الجامعة والمخصص لخريجي جامعة البترا من حملة درجة الدكتوراه.

وقال رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم إن رؤية خريجي الجامعة وهم يشاركون في حمل الرسالة الأكاديمية والمهنية تُجسّد نجاح بيئة الجامعة في بناء الإنسان وصناعة القادة، مؤكدًا أن وجود ما يقارب مئة وثلاثين خريجًا من أبناء الجامعة يحملون درجة الدكتوراه ويعملون في مواقع مهنية مرموقة يُعد مؤشرًا واقعيًا على جودة الأساس العلمي المتين الذي توفره جامعة البترا لطلبتها.

وأشار عبد الرحيم إلى أن الجامعة تسعى إلى تقليص الفجوة مع العالم المتقدم عبر التعليم النوعي والبحث العلمي الرصين، مبينًا أن طموح الجامعة يتمثل في جعل خريج البترا نموذجًا للكفاءة والتميز، قادرًا على إحداث أثر إيجابي مستدام في بناء الوطن.

وبيّن عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح أن حفل الإفطار يجسد نهج العمادة في تعزيز التواصل والاعتزاز بالإنجازات العلمية والمهنية لأبناء الجامعة.

وتحدث الدكتور محمد الحجوج باسم الخريجين الحاضرين، واصفًا جامعة البترا بالبيئة الحاضنة للإبداع والمنارة العلمية الموجهة لمسيرة طلبتها، مشيرًا إلى أن الخريجين ما زالوا يحرصون على العودة إلى أساتذتهم طلبًا للمشورة والنصح، ما يبرهن على متانة علاقة الإرشاد والتوجيه التي تربطهم بالجامعة طوال سنوات دراستهم العليا وتطورهم الوظيفي.

ويُذكر أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة ملتقيات الخريجين السنوية الموجهة لكليات الجامعة كافة، وتهدف المبادرة إلى استثمار الخبرات الأكاديمية المتقدمة للخريجين في دعم مسيرة الطلبة الحاليين وتنمية المجتمع المحلي.