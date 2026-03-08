المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، السبت، محاولة تسلل أربعة أشخاص من جنسيات عربية، على إحدى واجهاتها الحدودية، وذلك أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وجرى رصد الأشخاص الأربعة من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم دون وقوع إصابات، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.