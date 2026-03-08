بنك القاهرة عمان
تأكيد أردني فلسطيني لبناني سعودي على رفض الاعتداءات الإيرانية

وطنا اليوم:بحث رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان خلال اتصالات هاتفية مع رئيسي الوزراء الفلسطيني واللبناني ووزير الدفاع السعودي، التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
وجرى خلال الاتصالات التأكيد على رفض الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية الشقيقة التي تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وخلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس الوزراء من رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، محذرين في الوقت ذاته من خطورة استغلال الظروف الراهنة لفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وأهمية حماية الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما بحث رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام التدهور الخطير للأوضاع في المنطقة وما تشهده لبنان من اعتداءات إسرائيلية مرفوضة ومدانة، مؤكدا وقوف الأردن مع لبنان الشقيق في هذه الظروف الدقيقة، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.
وخلال الاتصال الذي تلقاه رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور جعفر حسان من وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب الجانبان عن إدانتهما للاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول العربية الشقيقة، والتأكيد على الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنهما واستقرارهما.
كما جرى التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الإقليم وتغليب لغة الحوار واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية والسياسية لمعالجة الأزمات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويحول دون اتساع رقعة التوتر


