بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

عمان الأهلية تهنىء كلية الاداب والعلوم بإنجازها إعتماد الجامعة كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط

ساعة واحدة ago
عمان الأهلية تهنىء كلية الاداب والعلوم بإنجازها إعتماد الجامعة كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:تتقدم أسرة جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان بالتهنئة والتبريك من كلية الاداب والعلوم ومركز اللغات فيها ممثّلين بعميدة الكلية ومديرة مركز اللغات الاستاذة الدكتورة ليندا الخواجا وأسرة الكلية ، بمناسبة هذا الانجاز الكبير الذي تم تحقيقه باعتماد الجامعة كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط .
ألف مبروك والى المزيد من التقدم والنجاح .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:32

صندوق استثمار الضمان الاجتماعي سفينه بلا ربان

12:05

وفيات الأحد 8-3-2026

12:01

لذلك ينبغي أن يبلغ معدلُ العائدِ على ما تبقى من موجوداتِ الصندوق ١٣٪؜ سنوياً

11:58

تأكيد أردني فلسطيني لبناني سعودي على رفض الاعتداءات الإيرانية

11:38

تحركات طائرات عسكرية أمريكية تثير تساؤلات حول نقل منظومات باتريوت للشرق الأوسط

11:33

حسّان يبحث مع شركات الملاحة والشحن تعزيز سلاسل التوريد في ظل الأوضاع الإقليمية

11:30

‏الصفدي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية لبحث الاعتداءات الإيرانية

11:21

في يوم المرأة العالمي.. رئيس جامعة فيلادلفيا يشيد بعطاء الأكاديميات والإداريات

11:18

33 قتيلا جراء قصف بمسيّرتين على سوقين في السودان

11:13

حماية المستهلك: ارتفاعات غير مبررة على اسعار الخضار والدجاج واللحوم

10:58

خسائر الشرطة الإيرانية.. تقديرات عن جثث بالآلاف تحت الأنقاض

10:53

بعثة الحسين إربد تصل عمان برفقة يزن النعيمات وعلي علوان

وفيات
وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026