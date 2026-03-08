عمان الأهلية تهنىء كلية الاداب والعلوم بإنجازها إعتماد الجامعة كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:تتقدم أسرة جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان بالتهنئة والتبريك من كلية الاداب والعلوم ومركز اللغات فيها ممثّلين بعميدة الكلية ومديرة مركز اللغات الاستاذة الدكتورة ليندا الخواجا وأسرة الكلية ، بمناسبة هذا الانجاز الكبير الذي تم تحقيقه باعتماد الجامعة كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط .

ألف مبروك والى المزيد من التقدم والنجاح .