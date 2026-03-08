في يوم المرأة العالمي.. رئيس جامعة فيلادلفيا يشيد بعطاء الأكاديميات والإداريات

وطنا اليوم:هنأ رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح الأكاديميات والإداريات في الجامعة، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام.

وأكد الجراح الدور الكبير والمتميز الذي تؤديه المرأة في دعم وتطوير العملية التعليمية والإدارية في الجامعة، مشيدًا بإسهاماتهن القيّمة التي أسهمت في تحقيق النجاح والتميّز في مختلف المجالات.

وأشار الجراح إلى أن الأكاديميات والإداريات في جامعة فيلادلفيا يشكّلن ركيزةً أساسية في مسيرة التميز التي تشهدها الجامعة، ويسهمن بدور محوري في تحقيق أهدافها الأكاديمية والإدارية، معربًا عن فخره واعتزازه بما يقدمنه من جهود متميزة كان لها بالغ الأثر في تعزيز مسيرة التقدم والإنجاز في مختلف مواقع العمل.

وأشاد الجراح بما حققته المرأة الأردنية من تقدمٍ لافتٍ وحضورٍ مؤثر في مختلف ميادين المجتمع، مؤكدًا دورها البارز في دعم مسيرة التنمية الوطنية. مشيرًا إلى إنجازاتها في الجامعات والمؤسسات التعليمية، إذ شغلت مواقع تعليمية وإدارية متقدمة وأسهمت بفاعلية في تطوير منظومة التعليم في الأردن، مؤكدًا أن عطاء المرأة الأردنية وتميزها يشكلان مصدر فخر واعتزاز، متمنيًا لهن مزيدًا من التقدم والنجاح.