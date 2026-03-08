بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

في يوم المرأة العالمي.. رئيس جامعة فيلادلفيا يشيد بعطاء الأكاديميات والإداريات

ساعة واحدة ago
في يوم المرأة العالمي.. رئيس جامعة فيلادلفيا يشيد بعطاء الأكاديميات والإداريات

وطنا اليوم:هنأ رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح الأكاديميات والإداريات في الجامعة، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام.
وأكد الجراح الدور الكبير والمتميز الذي تؤديه المرأة في دعم وتطوير العملية التعليمية والإدارية في الجامعة، مشيدًا بإسهاماتهن القيّمة التي أسهمت في تحقيق النجاح والتميّز في مختلف المجالات.
وأشار الجراح إلى أن الأكاديميات والإداريات في جامعة فيلادلفيا يشكّلن ركيزةً أساسية في مسيرة التميز التي تشهدها الجامعة، ويسهمن بدور محوري في تحقيق أهدافها الأكاديمية والإدارية، معربًا عن فخره واعتزازه بما يقدمنه من جهود متميزة كان لها بالغ الأثر في تعزيز مسيرة التقدم والإنجاز في مختلف مواقع العمل.
وأشاد الجراح بما حققته المرأة الأردنية من تقدمٍ لافتٍ وحضورٍ مؤثر في مختلف ميادين المجتمع، مؤكدًا دورها البارز في دعم مسيرة التنمية الوطنية. مشيرًا إلى إنجازاتها في الجامعات والمؤسسات التعليمية، إذ شغلت مواقع تعليمية وإدارية متقدمة وأسهمت بفاعلية في تطوير منظومة التعليم في الأردن، مؤكدًا أن عطاء المرأة الأردنية وتميزها يشكلان مصدر فخر واعتزاز، متمنيًا لهن مزيدًا من التقدم والنجاح.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:32

صندوق استثمار الضمان الاجتماعي سفينه بلا ربان

12:05

وفيات الأحد 8-3-2026

12:01

لذلك ينبغي أن يبلغ معدلُ العائدِ على ما تبقى من موجوداتِ الصندوق ١٣٪؜ سنوياً

11:58

تأكيد أردني فلسطيني لبناني سعودي على رفض الاعتداءات الإيرانية

11:38

تحركات طائرات عسكرية أمريكية تثير تساؤلات حول نقل منظومات باتريوت للشرق الأوسط

11:33

حسّان يبحث مع شركات الملاحة والشحن تعزيز سلاسل التوريد في ظل الأوضاع الإقليمية

11:30

‏الصفدي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية لبحث الاعتداءات الإيرانية

11:23

عمان الأهلية تهنىء كلية الاداب والعلوم بإنجازها إعتماد الجامعة كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط

11:18

33 قتيلا جراء قصف بمسيّرتين على سوقين في السودان

11:13

حماية المستهلك: ارتفاعات غير مبررة على اسعار الخضار والدجاج واللحوم

10:58

خسائر الشرطة الإيرانية.. تقديرات عن جثث بالآلاف تحت الأنقاض

10:53

بعثة الحسين إربد تصل عمان برفقة يزن النعيمات وعلي علوان

وفيات
وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026