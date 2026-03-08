بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الرئيس الأميركي يلمح لاحتمال قتل جميع قادة إيران

ساعتين ago
الرئيس الأميركي يلمح لاحتمال قتل جميع قادة إيران

وطنا اليوم:وسط تصاعد الحرب التي دخلت يومها التاسع بين إيران من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على وجوب استسلام طهران دون شروط.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “سي بي أس”، اليوم الأحد، “قمنا بعمل مذهل في إيران ودمرنا الصواريخ والمسيرات وأغرقنا البحرية الإيرانية.. ولم يبق شيء”.
كما اعتبر أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني “كان ينوي السيطرة على الشرق الأوسط، لكنه استسلم وتنازل لجميع الدول بسببه”.
هذا وأكد أنه غير مهتم بالتفاوض مع إيران، مشدداً على أن الضربات ستستمر.
وكان ترامب لوح باحتمال ألا تنتهي الحرب مع إيران إلا عندما لا يكون لهذا البلد جيش فعال أو أية قيادة متبقية في السلطة. ففي حديث للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، قال ترامب مساء أمس إن الحملة الجوية قد تجعل من المفاوضات مسألة لا قيمة لها في حال قُتلت جميع القيادات الإيرانية المحتملة ودُمّر الجيش الإيراني.
كما أردف “في مرحلة ما، لا أعتقد أنه سيبقى أحد ليقول نحن نستسلم”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:32

صندوق استثمار الضمان الاجتماعي سفينه بلا ربان

12:05

وفيات الأحد 8-3-2026

12:01

لذلك ينبغي أن يبلغ معدلُ العائدِ على ما تبقى من موجوداتِ الصندوق ١٣٪؜ سنوياً

11:58

تأكيد أردني فلسطيني لبناني سعودي على رفض الاعتداءات الإيرانية

11:38

تحركات طائرات عسكرية أمريكية تثير تساؤلات حول نقل منظومات باتريوت للشرق الأوسط

11:33

حسّان يبحث مع شركات الملاحة والشحن تعزيز سلاسل التوريد في ظل الأوضاع الإقليمية

11:30

‏الصفدي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية لبحث الاعتداءات الإيرانية

11:23

عمان الأهلية تهنىء كلية الاداب والعلوم بإنجازها إعتماد الجامعة كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط

11:21

في يوم المرأة العالمي.. رئيس جامعة فيلادلفيا يشيد بعطاء الأكاديميات والإداريات

11:18

33 قتيلا جراء قصف بمسيّرتين على سوقين في السودان

11:13

حماية المستهلك: ارتفاعات غير مبررة على اسعار الخضار والدجاج واللحوم

10:58

خسائر الشرطة الإيرانية.. تقديرات عن جثث بالآلاف تحت الأنقاض

وفيات
وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026