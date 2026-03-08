الرئيس الأميركي يلمح لاحتمال قتل جميع قادة إيران

وطنا اليوم:وسط تصاعد الحرب التي دخلت يومها التاسع بين إيران من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على وجوب استسلام طهران دون شروط.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “سي بي أس”، اليوم الأحد، “قمنا بعمل مذهل في إيران ودمرنا الصواريخ والمسيرات وأغرقنا البحرية الإيرانية.. ولم يبق شيء”.

كما اعتبر أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني “كان ينوي السيطرة على الشرق الأوسط، لكنه استسلم وتنازل لجميع الدول بسببه”.

هذا وأكد أنه غير مهتم بالتفاوض مع إيران، مشدداً على أن الضربات ستستمر.

وكان ترامب لوح باحتمال ألا تنتهي الحرب مع إيران إلا عندما لا يكون لهذا البلد جيش فعال أو أية قيادة متبقية في السلطة. ففي حديث للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، قال ترامب مساء أمس إن الحملة الجوية قد تجعل من المفاوضات مسألة لا قيمة لها في حال قُتلت جميع القيادات الإيرانية المحتملة ودُمّر الجيش الإيراني.

كما أردف “في مرحلة ما، لا أعتقد أنه سيبقى أحد ليقول نحن نستسلم”