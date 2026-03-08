بنك القاهرة عمان
الداخلية الكويتية تنعى ضابطين من أمن الحدود البرية

3 ساعات ago
وطنا اليوم:نعت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، الضابطين “المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية”.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن “الشهيدين استشهدا خلال تنفيذ مهمة أمنية ضمن المهام الموكلة إلى وزارة الداخلية”.
وحددت وزارة الداخلية الكويتية هويتهما وهما المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد.
وأعربت الوزارة عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب، مؤكدة أن رجال الأمن سيواصلون أداء واجبهم بكل شجاعة وتفانٍ في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره


