ترمب لا يستبعد إرسال قوات أميركية لإيران ويؤكد: العمليات ستسمر

3 ساعات ago
وطنا اليوم:لم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إمكانية إرسال قوات أميركية إلى داخل إيران، لكنه أكد أن مثل هذا القرار لن يُتخذ إلا لسبب “قوي جدًا”، مشيرًا إلى أن أي تدخل بري محتمل سيكون ضد خصم “دُمّر تقريبًا”.
وجاءت تصريحات ترامب خلال عودته على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان إلى ولاية فلوريدا، السبت، بعد مشاركته في مراسم نقل جثامين عسكريين أميركيين قُتلوا في هجوم إيراني.
وعند سؤاله عن احتمال نشر قوات أميركية على الأرض في إيران، قال ترامب إنه يفضل عدم الإجابة بشكل مباشر، قبل أن يضيفً “هل يمكن أن يحدث ذلك؟ ربما، لكن لسبب وجيه جدًا”. وأضاف أن أي عملية برية محتملة ستكون في ظل وضع عسكري ضعيف للغاية لإيران، قائلاً: “إذا حدث ذلك يومًا ما، فسيكونون قد دُمّروا إلى حد يجعلهم غير قادرين على القتال على الأرض”.
كما لم يستبعد ترامب استخدام قوات أميركية لتأمين المواد النووية الإيرانية، موضحًا أن هذا الأمر لم يُناقش بعد بشكل رسمي، لكنه قد يُطرح في مرحلة لاحقة.
وقال في هذا السياق “لم نتحدث عن ذلك بعد، لكن ما حدث كان تدميرًا كاملًا تقريبًا. لم يتمكنوا حتى من الوصول إلى منشآتهم، وربما نتعامل مع الأمر لاحقًا. سيكون ذلك أمرًا جيدًا”. وفي وقت سابق من السبت، شارك ترامب في مراسم رسمية في قاعدة دوفر الجوية لتسلّم جثامين ستة جنود أميركيين قُتلوا في الهجمات المرتبطة بإيران. وأكد الرئيس الأميركي أن العمليات العسكرية قد تستمر “طالما كان ذلك ضروريًا”، قائلاً “المدة ستكون بقدر ما يتطلبه الأمر”.
وزعم ترامب أن القوات الأميركية ألحقت أضرارًا واسعة بالقدرات العسكرية الإيرانية، قائلاً “لقد قضينا على أسطولهم البحري، 44 سفينة. ودمرنا سلاحهم الجوي بالكامل، كل الطائرات. كما دمرنا معظم صواريخهم”.


