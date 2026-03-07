بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إضاءة “خزنة البترا” بالأزرق تكريما لرجال الشرطة حول العالم

ساعة واحدة ago
إضاءة “خزنة البترا” بالأزرق تكريما لرجال الشرطة حول العالم

وطنا اليوم _

أضاءت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، معلم الخزنة في مدينة البترا باللون الأزرق، تضامنا مع الحملة الدولية التي يقودها الإنتربول لتكريم ضباط الشرطة الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم.

وجاءت هذه الخطوة تزامنا مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضباط الشرطة الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم، والذي يصادف السابع من آذار من كل عام.

وتهدف المبادرة إلى تكريم رجال الشرطة حول العالم الذين ضحوا بحياتهم في سبيل خدمة الأمن العام ومجتمعاتهم، والتأكيد على قيم التضحية والواجب التي يجسدها رجال الأمن في أداء رسالتهم الإنسانية والأمنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:10

نقابة الصحفيين توافق مبدئيا على إحدى عروض التأمين الصحي

17:03

الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيين بعد تجنيدهما للقتال في روسيا

17:02

“تجارة الأردن”: وفرة في المواد الغذائية وحركة تسوق طبيعية

16:55

تنسيق حكومي مع قطاعات التجارة والخدمات لضمان انسياب حركة البضائع

16:52

القوات المسلحة والأمن العام يستعرضان إجراءات حماية المملكة والتعامل مع تداعيات التصعيد الإقليمي

16:50

وزير الصحة يوجّه بتغيير مواقع 41 مركزا صحيا مستأجرا غير ملائم

16:48

استثمارات صندوق الضمان تشكل 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

16:44

“التجارة الأوروبية”: المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار يعكس قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات

14:31

تنسيق حكومي مع قطاعات التجارة والخدمات لضمان انسياب حركة البضائع للمملكة

12:57

حمادة: وفرة في السلع والاجراءات الحكومية تعزز استقرار السوق

12:49

الدكتور محمد أبو حمور: قصة رجل الاقتصاد الأردني

12:34

ارتفاع قيمة شهادات المنشأة التي أصدرتها تجارة عمان خلال شهرين

وفيات
وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026