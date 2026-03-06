بنك القاهرة عمان
رئيس الديوان الملكي يلتقي رئيس مجلس إدارة “عرب سكاي”

49 دقيقة ago
رئيس الديوان الملكي يلتقي رئيس مجلس إدارة “عرب سكاي”

وطنا اليوم:استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، في الديوان الملكي الهاشمي، رئيس مجلس إدارة قناة عرب سكاي الرقمية المهندس نديم الفقهاء، حيث تم استعراض مسيرة تأسيس القناة ورؤيتها الإعلامية في تطوير المحتوى الرقمي العربي.

وأكد العيسوي، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام الوطني المسؤول في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الوطنية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة، ويعكس صورة الأردن الحضارية ورسالة الدولة الأردنية القائمة على الاعتدال والانفتاح.

وأشاد رئيس الديوان الملكي بالجهود المبذولة في إطلاق قناة عرب سكاي الرقمية، معرباً عن تمنياته للقائمين عليها بالتوفيق في تقديم محتوى إعلامي مهني وهادف، يسهم في إثراء المشهد الإعلامي العربي، ويواكب التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام الرقمي.

من جانبه، أكد المهندس نديم الفقهاء أن قناة عرب سكاي تمثل مشروعاً إعلامياً رقمياً طموحاً يهدف إلى تقديم محتوى عربي احترافي يعالج القضايا بموضوعية وعمق، ويعزز قيم الوعي والمسؤولية المجتمعية.

وأشار إلى أن القناة تسعى إلى بناء منصة إعلامية رقمية متطورة تعتمد أحدث التقنيات الإعلامية، وتعمل على تقديم محتوى مهني يواكب التطورات العالمية في صناعة الإعلام، واضعة الجودة والمصداقية في مقدمة أولوياتها، بما يسهم في تحقيق حضور مؤثر في الفضاء الإعلامي العربي.


