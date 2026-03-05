ترامب يؤكد حاجته للمشاركة شخصياً في اختيار زعيم إيران القادم

وطنا اليوم:أفاد موقع “أكسيوس” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب بأن يكون له دور شخصي في اختيار المرشد الأعلى المقبل لإيران، في تصريح يعكس رؤية غير مسبوقة للدور الأمريكي في تحديد مستقبل القيادة السياسية في طهران.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال مقابلة هاتفية مع الموقع استمرت ثماني دقائق، تحدث خلالها عن خططه بعد الحملة العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد إيران.

وتأتي هذه التصريحات في وقت ما زالت فيه إيران تؤخر الإعلان الرسمي عن خليفة المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي قُتل في ضربة عسكرية خلال الحرب الأخيرة. وتشير تقديرات عديدة إلى أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل، يعد أبرز المرشحين لخلافته، رغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن.

وخلال المقابلة، انتقد ترامب احتمال وصول مجتبى خامنئي إلى السلطة، قائلاً إن هذا الخيار “غير مقبول” بالنسبة له. وأضاف أن نجل المرشد الراحل “شخصية ضعيفة”، معتبراً أن استمرار سياسات والده قد يقود إلى مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة خلال سنوات قليلة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تريد رؤية قيادة مختلفة في إيران، مضيفاً: “نريد شخصاً يجلب الانسجام والسلام لإيران”، في إشارة إلى رغبته في تغيير مسار السياسة الإيرانية بعد عقود من التوتر مع واشنطن.

كما شبّه ترامب الوضع في إيران بما حدث في فنزويلا، عندما تدخلت الولايات المتحدة في الأزمة السياسية هناك بعد إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا العام. وأشار إلى أن واشنطن لعبت دوراً في انتقال السلطة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، معتبراً أن النموذج نفسه قد يتكرر في إيران.

وتعكس تصريحات ترامب مستوى غير مسبوق من الحديث العلني عن إمكانية التأثير في اختيار القيادة الإيرانية، وهو ما يزيد الغموض حول أهداف الحملة العسكرية التي بدأت قبل أيام ضد طهران.

ويرى مراقبون أن مستقبل القيادة في إيران قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الصراع مع الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة والضربات العسكرية المتبادلة في المنطقة