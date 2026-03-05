بنك القاهرة عمان
رئيس أذربيجان يأمر الجيش بتدابير انتقامية ضد إيران

وطنا اليوم:أمر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، الجيش بالتحضير لشن هجمات انتقامية ضد إيران، متهما طهران بتنفيذ “عمل إرهابي وعدواني لا مبرر له”.
وكانت وزارة خارجية أذربيجان قد اتهمت، اليوم الخميس، إيران بتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على جيب ناختشيفان التابع لها.
وجاء في بيان للوزارة أن طائرة مسيرة تحطمت بالقرب من مطار في ناختشيفان وأخرى بالقرب من مدرسة.
ونفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إطلاقها أي طائرة مسيرة باتجاه أراضي أذربيجان.
كما نفت طهران بشكل متكرر استهدافها البنية التحتية النفطية وأهدافا مدنية أخرى في الحرب، رغم أن نيران طائراتها المسيرة وصواريخها أصابت تلك المواقع.
وسلط الحادث الضوء على علاقة أذربيجان المعقدة مع جارتها إيران، في وقت طورت فيه باكو أيضا علاقات عسكرية واقتصادية مع إسرائيل.
وتتصاعد مخاوف إيران من احتمال استغلال الولايات المتحدة وإسرائيل لمختلف مجموعات الأقليات العرقية داخل إيران لزعزعة استقرارها بينما تتعرض لهجوم.
ويعيش في إيران أعداد كبيرة من الأذربيجانيين، وقد اتهمت طهران باكو بالسماح للمخابرات الإسرائيلية بالعمل من هناك.
وسعت أذربيجان بدورها إلى تقديم تأكيدات بعدم استخدام أراضيها لشن هجوم على إيران “الجارة والصديقة”.


