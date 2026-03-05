بنك القاهرة عمان
بريطانيا: أزمة الشرق الأوسط ستستمر أسابيع وربما أشهرا

ساعتين ago
وطنا اليوم:قال وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية هاميش فالكونر، الخميس، إنّ هناك مؤشرات على أن الأزمة الإيرانية ربما تمتد لأسابيع أو ربما لأشهر.
وأضاف فالكونر أمام البرلمان “الوضع يتطور، لكن هناك مؤشرات على أن هذه الأزمة ليست لأيام، بل لأسابيع وربما لأشهر”.
الى ذلك أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي أن باريس سمحت بالتواجد المؤقت للطائرات الأميركية في بعض القواعد الفرنسية، مشيرة إلى أن مشاركة القوات الأميركية ستقتصر على الدفاع عن الشركاء الإقليميين فقط، دون الانخراط في العمليات المتعلقة بـإيران.
وأوضحت متحدثة باسم هيئة الأركان تأكيدا لمعلومات أوردتها قناة “إل سي إي” أنه “في إطار علاقاتنا مع الولايات المتحدة، تم السماح بوجود طائراتها بصورة مؤقتة في قواعدنا” في المنطقة، مشيرة إلى أن “هذه الطائرات تسهم في حماية شركائنا في الخليج”، في وقت تردّ إيران على الهجوم عليها بشن ضربات على دول الخليج.
وكانت المملكة المتحدة قد وافقت الاثنين على طلب أميركي لاستخدام قواعد بريطانية لشن هجمات دفاعية للتصدي لصواريخ إيرانية في مستودعات تخزين أو منصات إطلاق.
واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بريطانيا أنها استغرقت وقتا طويلا للسماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية في عمليات ضد إيران، مضيفا أنه يشعر بخيبة أمل من موقف رئيس الوزراء كير ستارمر فيما يتعلق باستخدام قاعدة دييجو جارسيا الجوية المهمة.


