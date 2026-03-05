بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

كالاس: دول بالشرق الأوسط قلقة من احتمال اندلاع حرب أهلية في إيران

14 دقيقة ago
كالاس: دول بالشرق الأوسط قلقة من احتمال اندلاع حرب أهلية في إيران

وطنا اليوم:قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الخميس إن دولا في الشرق الأوسط أبدت لمسؤولين أوروبيين قلقها من احتمال نشوب حرب أهلية في إيران بسبب الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وأضافت قبل عقد اجتماع عبر رابط الفيديو مع وزراء خارجية دول التكتل وممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الوضع في المنطقة “عندما نتحدث مع دول في المنطقة، تعبر عن قلقها أيضا من نشوب حرب أهلية في الداخل… وقيادة النظام وما يحدث هناك”.
وتابعت قائلة إن الاتحاد الأوروبي يشعر “بقلق بالغ” على أمن الملاحة البحرية في المنطقة ويحاول إبقاء مسارات مثل مضيق هرمز مفتوحة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:48

الأردن يدين بشدة محاولة استهداف تركيا وأذربيجان من قبل إيران

14:38

توقيف محاسب بمؤسسة رسمية بجناية الاختلاس والتزوير

14:30

سهم الفوسفات الأردنية يتصدر تداولات بورصة عمان الخميس

14:29

هرمز بين الماضي والحاضر

14:28

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات رياضية وشبابية وإعلامية ومجتمعية

14:22

وزير النقل يؤكد أهمية جاهزية القطاع البحري لضمان استمرار سلاسل التوريد

14:19

خبراء وأكاديميون: مصلحة الأردن وسيادته هي البوصلة الثابتة للقرار الوطني

14:13

28.2 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للمملكة لنهاية شباط الماضي

14:10

نقابة الألبسة: بضائع موسم عيد الفطر متوفرة بكميات كبيرة

14:07

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

13:34

Jordan Duty Free – Abdali Boulevard Branch: Duty-Free Shopping for Foreign Tourists

13:32

الأسواق الحرة الأردنية فرع بوليفارد العبدلي .. مشتريات معفاة من الرسوم الجمركية للسائح الأجنبي 

وفيات
وفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026