كالاس: دول بالشرق الأوسط قلقة من احتمال اندلاع حرب أهلية في إيران

وطنا اليوم:قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الخميس إن دولا في الشرق الأوسط أبدت لمسؤولين أوروبيين قلقها من احتمال نشوب حرب أهلية في إيران بسبب الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضافت قبل عقد اجتماع عبر رابط الفيديو مع وزراء خارجية دول التكتل وممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الوضع في المنطقة “عندما نتحدث مع دول في المنطقة، تعبر عن قلقها أيضا من نشوب حرب أهلية في الداخل… وقيادة النظام وما يحدث هناك”.

وتابعت قائلة إن الاتحاد الأوروبي يشعر “بقلق بالغ” على أمن الملاحة البحرية في المنطقة ويحاول إبقاء مسارات مثل مضيق هرمز مفتوحة.