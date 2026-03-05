بنك القاهرة عمان
سهم الفوسفات الأردنية يتصدر تداولات بورصة عمان الخميس

26 دقيقة ago
وطنا اليوم:تصدر سهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية نشاط التداول في بورصة عمان خلال جلسة اليوم الخميس، بعدما سجل تداول 174,461 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت 4,446,208 مليون دينار مستحوذا على 39,05 % من إجمالي حجم التداول في السوق.

ويعكس هذا الأداء المتقدم تنامي ثقة المستثمرين بالشركة، في ضوء ما تنفذه من مشاريع استراتيجية، وما تحققه من نتائج مالية وتشغيلية قياسية، مدعومة برؤية توسعية طموحة تعزز حضورها في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.

ويؤكد ذلك المكانة الريادية لسهم الفوسفات في بورصة عمان، واستمراره في استقطاب اهتمام المستثمرين بوصفه أحد أبرز الأسهم القيادية في السوق المالي.


