المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

48 دقيقة ago
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا.
وتمكنت وحدات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من رصدها والتعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة


وفيات
وفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026