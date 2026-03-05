نيكول كيدمان تعلق على دخول ابنتيها عالم التمثيل

وطنا اليوم:تحدثت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بصراحة عن احتمال ظهور ابنتيها على الشاشة إلى جانبها، مؤكدة أن القرار في النهاية يعود لهما وحدهما، وليس لها.

وبحسب موقع “بيبول”، سُئلت كيدمان خلال حضورها العرض الأول لمسلسلها الجديد Scarpetta في مدينة نيويورك، عمَّ إذا كانت ابنتاها الصغيرتان، فايث مارغريت (14 عامًا) وصنداي روز (17 عامًا)، تفكران في دخول عالم التمثيل والسير على خطى والدتهما.

وردت الممثلة الحائزة الأوسكار قائلة: “لا أستطيع الإجابة نيابة عنهما. عندما يكبر الأطفال ويصبحون شباباً، من الأفضل ألا نحدد لهم من يكونون أو ماذا يريدون. هم من يخبروننا بذلك”

ومع ذلك، لم تُخفِ كيدمان سعادتها بفكرة وجود ابنتيها معها في موقع التصوير، مضيفةً: “أحب أن يكونا معي طوال الوقت. هما جزء مني، وهما حبي الأكبر”.

وتشارك كيدمان ابنتيها مع زوجها السابق مغني الريف كيث أوربان، كما أنها والدة لابنة تدعى بيلا وابن يدعى كونور من زواجها السابق بالنجم توم كروز.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن النجمة قضت عطلة عيد الميلاد الماضي في أستراليا برفقة ابنتيها بعد فترة صعبة أعقبت انفصالها عن أوربان، حيث فضّلت الاحتفال بالأجواء العائلية بعيدًا عن الضغوط.

وبحسب وثائق قضائية، فقد اتفق الطرفان بعد الطلاق على الاستمرار في تربية ابنتيهما بشكل مشترك، مع التركيز على توفير بيئة مستقرة وداعمة لهما، مع التشديد على عدم توجيه أي انتقادات متبادلة أمام الأطفال.

وتُعد كيدمان من أبرز نجمات هوليوود خلال العقود الأخيرة، وقد نجحت في الجمع بين مسيرة سينمائية لامعة وحياة عائلية تحرص على إبقائها بعيدًا قدر الإمكان عن الأضواء