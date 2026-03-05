تحطم طائرة F-15 أمريكية في غرب إيران وإنقاذ طاقمها بعملية جريئة

وطنا اليوم:كشف تقرير، نشرته القناة 14 العبرية اليوم الخميس، عن تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-15 في غرب إيران.

وبحسب التفاصيل، تمكن أفراد طاقم الطائرة من القفز منها بنجاح قبل ارتطامها بالأرض، ليجدوا أنفسهم في منطقة وعرة تُشكل تحدياً عملياتياً بالغ التعقيد لأي عملية إنقاذ.

عقب الحادث، نُفذت عملية إنقاذ “جريئة واستثنائية” من قبل قوة مشتركة من الجيش الأمريكي والقوات الإسرائيلية.

ومكّن التعاون الوثيق بين الجيشين من إجلاء أفراد الطاقم الأمريكي بسرعة وأمان، وعودتهم سالمين إلى الشاطئ، بحسب التقرير.

ورجحت القناة أن القوة الإسرائيلية التي شاركت في العملية ربما كانت وحدة الإنقاذ الخاصة التابعة لسلاح الجو، 669، والمتخصصة في مثل هذه العمليات.

وكانت وكالة تسنیم الإيرانية نقلت عن “مصدر مطلع”، الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي للجيش الإيراني تمكنت من إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-15.

ولم تورد الوكالة مزيداً من التفاصيل حول مكان أو توقيت الحادث، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الأمريكي.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية أن عملية إسقاط الطائرة الأمريكية كانت في محافظة لرستان غرب إيران