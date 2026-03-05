موظفو بنك القاهرة عمّان يشاركون في فعالية تعبئة طرود الخير مع تكية أم علي

وطنا اليوم:جسّد موظفو بنك القاهرة عمّان التزام البنك المتواصل بدعم المبادرات الخيرية من خلال مشاركتهم في فعالية تعبئة طرود الخير بالتعاون مع تكية أم علي، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية التي تعزز إشراك الموظفين في الأنشطة الخيرية وبرامج خدمة المجتمع.

وتضمنت الفعالية تعبئة الطرود الغذائية ضمن حملة رمضان التي تنفذها تكية أم علي سنويًا لتأمين احتياجات آلاف الأسر المنتفعة من برامجها الغذائية، حيث قام موظفو البنك بتجهيز الطرود تمهيداً لتوزيعها على المحتاجين، بما يعكس روح العمل التطوعي والانتماء المجتمعي التي يحرص البنك على ترسيخها بين كوادره.

ويأتي التعاون بين بنك القاهرة عمّان وتكية أم علي ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى دعم جهود التكية في مكافحة الجوع وتحقيق أمن غذائي مستدام للأسر الأقل حظًا في مختلف محافظات المملكة. ويواصل البنك من خلال هذه الشراكة دعم مشاريع وبرامج التكية على مدار العام، انسجامًا مع رؤيته الاجتماعية في تعزيز التنمية الإنسانية وتقديم الدعم للمجتمع المحلي.