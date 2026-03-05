إسرائيل تجدد إنذار اللبنانيين بإخلاء جنوب نهر الليطاني

وطنا اليوم:جدد الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، إنذاره للبنانيين لدفعهم نحو إخلاء جنوبي البلاد بما يشمل مدينتي صور وبنت جبيل والتوجه إلى شمال نهر الليطاني، تمهيدا لتنفيذ هجمات واعتداءات واسعة.

وفي تدوينة على منصة “إكس”، حذّر متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي جميع سكان جنوبي لبنان، مشددا على ضرورة مواصلتهم “الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني”.

وأفاد أدرعي بأن الإنذار يشمل أيضا سكان مدينتي صور وبنت جبيل، وتوعّد بـ”العمل بقوة” ضد “حزب الله”.

وهدد بأن “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر”.

وتوسع بتهديده ليشمل استهداف أي منزل ادعى أنه “يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية”.

وطالب أدرعي سكان جنوب لبنان بـ”الانتقال شمالًا إلى وراء نهر الليطاني”، محذرا من أنه سيشن هجمات ضد “أي تحرّك جنوبًا”.

وظهر الأربعاء، أنذر الجيش الإسرائيلي جميع سكان جنوبي لبنان بالإخلاء فورا والتوجه إلى شمال نهر الليطاني.

وكانت أوساط يمينية إسرائيلية دعت خلال الأشهر الماضية إلى احتلال منطقة جنوب نهر الليطاني وإقامة “منطقة أمنية” فيها.