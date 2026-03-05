بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

تسرب نفطي عقب انفجار على متن ناقلة قبالة الكويت

17 دقيقة ago
تسرب نفطي عقب انفجار على متن ناقلة قبالة الكويت

وطنا اليوم:أعلنت وكالة أمن بحري بريطانية الخميس، أن ناقلة نفط تعرضت لـ”انفجار كبير” في المياه قبالة الكويت، مما تسبب بحدوث تسرب نفطي، بعدما شلت حرب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران حركة الملاحة البحرية في الخليج.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء أنه يسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز الأساسي لعبور موارد الطاقة العالمية.
وأفادت وكالة “يو كيه ام تي او” البريطانية على موقعها الإلكتروني أن “قبطان ناقلة نفط راسية أبلغ أنه شاهد وسمع دوي انفجار ضخم على الجانب الأيسر من الناقلة، ثم رأى قاربا صغيرا يغادر” قبالة منطقة مبارك الكبير في الكويت. وأضافت الوكالة “هناك نفط في المياه يتسرب من خزان، وقد تكون له آثار بيئية”.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن الانفجار وقع “خارج المياه الإقليمية الكويتية”، على بعد 60 كيلومترا على الأقل من ميناء مبارك الكبير.
وأعلنت شركة كوسكو الصينية العملاقة للشحن والتي تدير أحد أكبر أساطيل ناقلات النفط في العالم، أنها ستعلق خدماتها من دول الخليج وإليها اعتبارا من الأربعاء، بما في ذلك الكويت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:53

وفيات الخميس 5 – 3 – 2026

10:44

إسرائيل تجدد إنذار اللبنانيين بإخلاء جنوب نهر الليطاني

10:09

تزامنا مع حرب إيران.. كيم يشرف على اختبار مدمرة بحرية متطورة

10:03

وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة ستندم على استهداف الفرقاطة دينا

09:58

سلاسل التزويد والأمن الغذائي في ظل الظروف الإقليمية الطارئة

09:55

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

09:49

الخطوط القطرية تعلن تسيير عدد محدود من الرحلات

09:45

إيران إن صمدت…خاتمة الحروب لا أم المعارك

09:42

الأردن الدولة ذات الشعبية والاحترام العالمي

09:40

لماذا لم تكن تقارير الضمان تُناقَش في مجلسي الأعيان والنواب

09:30

سوريا تنفي التخطيط لمهاجمة أي دولة بعد نشرها تعزيزات على حدودها

09:25

رئيس الوزراء الأسترالي يعلن نشر وحدات عسكرية في الشرق الأوسط

وفيات
وفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026