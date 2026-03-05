بنك القاهرة عمان
وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة ستندم على استهداف الفرقاطة دينا

50 دقيقة ago
وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، إن الولايات المتحدة ضربت الفرقاطة الإيرانية (دينا) التي كانت تستضيفها البحرية الهندية وتحمل نحو 130 بحارا في المياه الدولية ودون سابق إنذار.
وأضاف عراقجي على موقع “إكس”: “ستندم الولايات المتحدة بشدة على تلك السابقة التي أرستها”.
وقصفت غواصة أميركية الفرقاطة الإيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا على بعد آلاف الأميال من منطقة الخليج.
وقالت السلطات في سريلانكا، اليوم (الخميس)، إن البحارة الإيرانيين الذين نجوا من ​هجوم غواصة أميركية في المحيط الهندي يتعافون في مستشفى في مدينة جالي الساحلية في سريلانكا، وذلك بعد يوم من مقتل ما لا يقل عن ‌87 فردا في ‌الهجوم.
وقالت السلطات ​في ‌المستشفى ⁠الوطني ​في جالي ⁠ومصادر في البحرية أن فرق الإنقاذ العسكرية أحضرت 87 جثة، وذلك بعد أن تعاملت مع نداء استغاثة في الصباح الباكر من ⁠السفينة إيريس دينا أمس ‌الأربعاء.
وذكرت ‌السلطات أن عمليات ​البحث والإنقاذ ‌عن حوالي 60 شخصا كانوا ‌على متن السفينة ولا يزالون في عداد المفقودين ستستمر اليوم الخميس.


