72 قتيلا حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب

ساعة واحدة ago
72 قتيلا حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب

وطنا اليوم:قتل 72 شخصا في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب، وفق وزارة الصحة اللبنانية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن “حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى مساء الأربعاء 4 آذار ارتفعت إلى 72 شهيدا و437 جريحا”.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
والأحد، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمال إسرائيل؛ ردا على اغتيال خامنئي، وجرت لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت غارات مدمرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.


