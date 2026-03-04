بنك القاهرة عمان
سريلانكا تنتشل جثث 87 بحارا من فرقاطة إيرانية أغرقتها الولايات المتحدة

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أكدت المصادر العسكرية والشرطية في سريلانكا، يوم الأربعاء، انتشال جثامين 87 بحارا إيرانيا كانوا على متن الفرقاطة الحربية “دينا”، والتي أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق إغراقها في مياه المحيط الهندي.
وتأتي هذه الكارثة البحرية كواحدة من أبرز نتائج المواجهة البحرية المباشرة بين واشنطن وطهران خارج حدود الخليج العربي.
وأوضحت السلطات السريلانكية، في بيان رسمي، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إغاثة 32 بحارا أحياء من طاقم السفينة المنكوبة، بينما لا تزال عمليات البحث والتمشيط مكثفة في عرض البحر للعثور على 61 بحارا آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.
وتعد هذه الحصيلة البشرية الثقيلة ضربة موجعة لسلاح البحرية الإيراني الذي يواجه استهدافات مكثفة منذ اندلاع الحرب قبل خمسة أيام.
وكان وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، قد أكد في وقت سابق من هذا اليوم أن غواصة الأمريكية هي من قامت بتنفيذ عملية الإغراق للمدمرة الإيرانية قرب السواحل السريلانكية، في إطار ما وصفه بالسيطرة الكاملة على المياه الإقليمية والدولية التي تنشط فيها القوات الإيرانية.
ويثير هذا التطور الميداني البعيد عن المسرح الرئيسي للعمليات مخاوف دولية من توسع رقعة الحرب لتشمل ممرات ملاحية دولية حيوية في المحيط الهندي، مما يهدد سلامة الملاحة التجارية العالمية بشكل أكبر.


