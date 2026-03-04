الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي

وطنا اليوم:واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن الاحتلال منع المصلين من التواجد في المسجد الأقصى بحجة إعلان حالة الطوارئ وسط انتشار مكثف لقواتها في محيطه وأبواب البلدة القديمة، ومنع المواطنين المقدسيين من الدخول إلى باحاته.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المسجد الأقصى صباح السبت، وأجبرت المصلين على مغادرته، كما منعت أداء صلاتي العشاء والتراويح فيه.

وفي الضفة الغربية، أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على أراضي من بلدة جبع جنوب مدينة جنين.

وقال مجلس بلدي جبع في بيان إن قوات الاحتلال أخطرت بالاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي بلدة جبع وفق ما يسمى قانون وضع اليد الإسرائيلي، والواقعة قرب مدخل موقع “ترسلة” بمحاذاة الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 30 فلسطينيا بينهم صحفي وأسرى محررون، وسُجلت مواجهات وإصابات خلال الاقتحامات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق عدة في مدن الخليل وقلقيلية وأريحا ونابلس واعتقلت الفلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون.