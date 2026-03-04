هيغسيث: البحرية الأميركية أغرقت الفرقاطة الإيرانية في المحيط الهندي

وطنا اليوم:قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قادرة بمفردها على إدارة الحرب مع إيران، مؤكدا أن القوات الأميركية تمكنت من السيطرة على الأجواء الإيرانية، فيما أشار إلى أن انضمام إسرائيل سيجعل القوة العسكرية “أكثر دمارا”.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن “أكبر القوات الجوية في العالم اجتاحت الأجواء الإيرانية بالكامل وسيطرت على سماء إيران”، مضيفا أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستسيطران سيطرة كاملة على الأجواء الإيرانية خلال أقل من أسبوع.

كما أشار إلى الولايات المتحدة تحقق في الهجوم على مدرسة للبنات في إيران، وذلك في رده على أسئلة الصحفيين.

وأوضح الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة “ستستخدم مخزونا غير محدود من القنابل الجاذبية الدقيقة”، مشيرا إلى أن القوات الأميركية “تضربهم وهم ساقطون أرضا”.

وأكد أن الجيش الأميركي قادر على مواصلة القتال طالما اقتضت الحاجة، مضيفا “أنظمة الدفاع الجوي لدينا ولدى حلفائنا تمتلك قدرة كبيرة على الاستمرار. يمكننا مواصلة هذا القتال بسهولة طالما احتجنا إلى ذلك”.

وفي سياق العمليات العسكرية، أفاد هيغسيث بأن غواصة أميركية أغرقت سفينة حربية إيرانية (فرقاطة) في المحيط الهندي قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا.

وكان وزير الخارجية السريلانكي فيجيثا هيراث قد أبلغ البرلمان في وقت سابق أن 180 شخصا كانوا على متن السفينة الإيرانية، التي حددها باسم “آيريس دينا” (IRIS Dena).

ووفقا للموقع الإلكتروني للمناورة، فإن سفينة تحمل اسم “آيرينس دينا” (IRINS Dena) كانت مدرجة ضمن السفن المشاركة في تدريبات بحرية جرت في خليج البنغال خلال الفترة من 18 إلى 25 شباط.

كما شدد على أن الولايات المتحدة “تنتصر في إيران”، مؤكدا أن “المزيد من القوات في طريقها للوصول”.

* مقتل مسؤول إيراني خطط لاغتيال ترامب

وقال هيغسيث إنه قتل مسؤولا إيرانيا كان يقود وحدة تقف خلف مخطط مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب، مضيفا “تمت مطاردة قائد الوحدة التي حاولت اغتيال الرئيس ترامب وقتله. حاولت إيران اغتيال الرئيس ترامب، لكن الرئيس ترامب هو من كانت له الكلمة الأخيرة”.

ولم يذكر هيغسيث اسم الشخص المستهدف، لكنه قال إن العملية نُفذت الثلاثاء.

وفي عام 2024، وجهت وزارة العدل الأميركية اتهاما إلى رجل إيراني على صلة بمخطط مزعوم أمر به الحرس الثوري الإيراني لاغتيال ترامب، الذي كان آنذاك الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.