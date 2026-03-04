البحرين تفتح باب التطوع لمواجهة الهجمات العدائية الإيرانية

وطنا اليوم:أعلنت المنصة الوطنية للتطوع في البحرين، الأربعاء، فتح باب التطوع لمواجهة الهجمات العدائية الإيرانية على المملكة.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، فقد “أعلنت المنصة الوطنية للتطوع عن فتح باب التطوع لدعم الجهود الوطنية في مواجهة الهجمات الإيرانية العدائية على مملكة البحرين، من منطلق المسؤولية الوطنية وتعزيز روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع”.

وأضافت الوكالة أنه “على الراغبين في التطوع التسجيل في حملة: «البحرين بخير.. دام إنتوا أهلها» عبر منصة التطوع الوطنية volunteer.gov.bh، حيث تم تحديد مجالات التطوع التي يمكن المساهمة فيها، وتشمل المجالات الصحية والهندسية واللوجستية والإدارية والرقابية، وغيرها من المجالات حسب الاحتياجات الوطنية”.

وأشارت إلى أنه “سيتم التواصل مع المتقدمين وفقًا لمجالات الدعم المطلوبة، حرصًا على تنظيم المشاركة الوطنية وضمان فاعليتها”.