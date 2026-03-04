بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

البحرين تفتح باب التطوع لمواجهة الهجمات العدائية الإيرانية

27 دقيقة ago
البحرين تفتح باب التطوع لمواجهة الهجمات العدائية الإيرانية

وطنا اليوم:أعلنت المنصة الوطنية للتطوع في البحرين، الأربعاء، فتح باب التطوع لمواجهة الهجمات العدائية الإيرانية على المملكة.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، فقد “أعلنت المنصة الوطنية للتطوع عن فتح باب التطوع لدعم الجهود الوطنية في مواجهة الهجمات الإيرانية العدائية على مملكة البحرين، من منطلق المسؤولية الوطنية وتعزيز روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع”.
وأضافت الوكالة أنه “على الراغبين في التطوع التسجيل في حملة: «البحرين بخير.. دام إنتوا أهلها» عبر منصة التطوع الوطنية volunteer.gov.bh، حيث تم تحديد مجالات التطوع التي يمكن المساهمة فيها، وتشمل المجالات الصحية والهندسية واللوجستية والإدارية والرقابية، وغيرها من المجالات حسب الاحتياجات الوطنية”.
وأشارت إلى أنه “سيتم التواصل مع المتقدمين وفقًا لمجالات الدعم المطلوبة، حرصًا على تنظيم المشاركة الوطنية وضمان فاعليتها”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:59

هيغسيث: البحرية الأميركية أغرقت الفرقاطة الإيرانية في المحيط الهندي

16:14

الملك يبحث مع زيلينسكي ضرورة الاحتكام للحوار كسبيل لحل الأزمات وتجنب امتدادها

16:06

الملك يبحث مع رئيس وزراء هولندا التطورات الخطيرة التي يشهدها الإقليم

16:03

طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها حتى 7 مارس

15:57

مجتبى خامنئي نجا من الهجوم على والده.. وطهران تراه مرشدها

15:36

شركة قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة

15:27

أبو رمان يكتب: مازن القاضي… ما بين الخطاب الشعبي والواقع المؤلم

15:21

تركيا: دفاعات حلف الناتو دمرت صاروخا أطلق من إيران فوق شرق البحر المتوسط

15:13

موظفو بنك القاهرة عمّان يشاركون في فعالية تعبئة طرود الخير مع تكية ام علي

15:08

اعتماد عمان الأهلية المحاضرات وجاهياً لطلبتها في الأردن وعلى منصة مايكروسوفت تيمز لمن هم بالخارج

14:31

احتجاجات نيابية على عدم مناقشة قانون الضمان

14:20

هجوم على سفينة إيرانية قبالة سريلانكا يخلف 101 مفقود و78 جريحاً

وفيات
وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026