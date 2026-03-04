هجوم على سفينة إيرانية قبالة سريلانكا يخلف 101 مفقود و78 جريحاً

وطنا اليوم:أفادت السلطات السريلانكية، اليوم الأربعاء، بإصابة 78 شخصًا وفقدان 101 آخرين عقب هجوم استهدف سفينة إيرانية قبالة سواحل مدينة جالي جنوب البلاد.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في البحرية ووزارة الدفاع بسريلانكا أن الهجوم، الذي نُسب إلى غواصة مجهولة، ألحق أضرارًا جسيمة بالسفينة أثناء إبحارها في المنطقة البحرية القريبة من السواحل السريلانكية.

وأوضح وزير الخارجية السريلانكي فيجيتا هيراث أن بلاده أطلقت عملية إنقاذ واسعة فور تلقي نداء استغاثة من السفينة، حيث جرى إرسال قطع بحرية وطائرات للمشاركة في إجلاء أفراد الطاقم. وأضاف أن السفينة بدأت بالغرق منذ ساعات الفجر، وكان على متنها نحو 180 شخصًا، مشيرًا إلى إنقاذ عدد من البحارة ونقل 30 مصابًا إلى أحد مستشفيات جنوب الجزيرة لتلقي العلاج.

وتداولت تقارير إعلامية معطيات تفيد بأن القطعة البحرية المتضررة قد تكون الفرقاطة الإيرانية «جماران»، فيما تحدثت مصادر أخرى عن احتمال تعرضها لنيران أمريكية، الأمر الذي تسبب في أضرار كبيرة وغرق جزئي.

وفي السياق ذاته، أكدت البحرية والقوات الجوية السريلانكيتان إطلاق عملية مشتركة للبحث والإنقاذ عقب تلقي استغاثة من الفرقاطة الإيرانية «آيريس دينا»، التابعة للأسطول الجنوبي للبحرية الإيرانية، وذلك داخل نطاق البحث والإنقاذ الخاضع لمسؤولية سريلانكا.

ولا تزال عمليات التمشيط متواصلة للعثور على المفقودين، بينما لم تتضح بعد جميع ملابسات الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.