اتحاد الغرف العربية يدين الاعتداءات الايرانية على المملكة

وطنا اليوم:دان اتحاد الغرف العربية التي يتخذ من العاصمة بيروت مقرا له، الاعتداءات الايرانية على الأردن، مؤكدا تضامنه مع المملكة في حماية أراضيها من أية انتهاكات.

وعبر الاتحاد في رسالة تضامنية تلقتها غرفة تجارة الأردن، اليوم الاربعاء، عن تضامنه مع المملكة، في وجه محاولات انتهاك سيادة الأردن وحرمة أراضيه، مؤكدا ان هذا امر مدان ومستنكر.

واكد الاتحاد ان المساس بامن المملكة، هو مساس بأمن واستقرار المنطقة العربية، مؤكدا وقوفه مع الأردن، داعيا الله أن يحفظ المملكة من كل سوء وأن تظل آمنة ومستقرة ومزدهرة.

إلى ذلك أكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق ان تجارة الأردن الأردن تلقت كذلك العديد من الرسائل التضامنية من رؤوساء غرف تجارية عربية، ورؤوساء وامناء عاميين لغرف عربية وأجنبية مشتركة، عبروا فيها عن تضامنهم مع المملكة وادانتهم للاعتداءات الايرانية ومساندتهم للأردن بكل الظروف.