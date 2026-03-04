الجيش الإسرائيلي ينذر جميع سكان جنوبي لبنان بالإخلاء فورا والتوجه إلى شمال نهر الليطاني

وطنا اليوم:أنذر الجيش الإسرائيلي، ظهر الأربعاء، جميع سكان جنوبي لبنان بالإخلاء فورا والتوجه إلى شمال نهر الليطاني.

يأتي ذلك مع تصعيد هجماته على لبنان منذ الاثنين، تزامنا مع الحرب التي يشنها بالتعاون مع الولايات المتحدة على إيران منذ السبت الماضي.

وقال الجيش عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية: “تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان، عليكم إخلاء منازلكم فورا. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر”.

وأضاف: “إلى سكان جنوب لبنان، عليكم التوجه فورا إلى شمال نهر الليطاني. لضمان سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال شمالا إلى وراء نهر الليطاني”.

وكان الجيش الإسرائيلي أنذر خلال اليومين الماضيين مواطني عشرات القرى في جنوبي لبنان بإخلاء ومغادرة منازلهم، لكنه في إعلانه الجديد يطالب جميع السكان المغادرة.

وحذر السكان من العودة إلى منازلهم، قائلا: “أي تحرك جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر”.

وكانت أوساط يمينية إسرائيلية دعت خلال الأشهر الماضية إلى احتلال المنطقة جنوب نهر الليطاني وإقامة ما تسمى منطقة أمنية إسرائيلية فيه.